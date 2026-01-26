【一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary】 2月6日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」の全ラインナップを公開した。発売は2月6日からを予定しており、価格は1回790円。

本くじは、30周年を迎えたアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を記念したくじとなっており、オープニングで登場した初号機を表現したフィギュアのほか、パイロットの「碇シンジ」「綾波レイ」「惣流・アスカ・ラングレー」の3名を、LD、VHSジャケットデザインのイラストを元にしたフィギュアがラインナップ。またフィギュア以外にも、「ラバーコースター」「アクリルスタンド」「クリアファイルセット」なども用意されている。

今回一番くじの公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各賞の造形やデザインを画像で確認することができる。

「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」

【ラインナップ】

A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

B賞 碇シンジ フィギュア

C賞 綾波レイ フィギュア

D賞 惣流・アスカ・ラングレー フィギュア

E賞 ラバーコースター

F賞 アクリルスタンド

G賞 クリアファイルセット

ラストワン賞 ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア

A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア B賞 碇シンジ フィギュア C賞 綾波レイ フィギュア D賞 惣流・アスカ・ラングレー フィギュア E賞 ラバーコースター F賞 アクリルスタンド G賞 クリアファイルセット ラストワン賞 ラストワンver.エヴァンゲリオン初号機 フィギュア種類：全1種 サイズ：頭部まで 約260mm（全高 約430mm）種類：全1種 サイズ：約210mm種類：全1種 サイズ：約210mm種類：全1種 サイズ：約200mm種類：全9種（選べる） サイズ：約90mm種類：全15種（選べる） サイズ：約75mm～100mm種類：全13種（選べる） サイズ：A4（2枚セット）サイズ：頭部まで 約260mm（全高 約430mm）

(C)カラー／Project Eva.

※画像と実際の商品とは異なる場合がございます。