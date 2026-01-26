《当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます》

1月23日放送の『探偵！ナイトスクープ』（ABC・テレビ朝日系）で、「6人兄妹の長男を代わって」の企画が大炎上した問題。番組は25日に公式サイトで冒頭のように声明を発表し、「TVer」での配信も停止される事態に発展している。

問題視された企画の依頼人は、幼い兄妹の世話をする小学6年生の長男（12）。コーナー冒頭では、増田紗織アナウンサー（29）が少年の依頼メッセージをこう読み上げていた。

「探偵さんこんばんわ。僕は小学6年生で6人兄弟の長男です。僕が12歳で、その下に10歳、8歳、5歳、2歳、0歳がいます。うちの両親は共働きで、ママが社長、お父さんはママのお手伝いをしていて、家事はお父さんと僕が担当です。親は仕事のときは僕が兄妹をみています。ご飯の準備、洗濯物の片付け、おむつ替え、やることはいっぱいあります。

ほかの兄妹も手伝ってほしいけど、しつこく言わないと聞いてくれないし、同級生は自由に遊んでいてうらやましいです。正直、長男やるの疲れました。生まれてから長男したやったことがないので、1日だけでもいいので次男になりたいです。探偵さん、僕の代わりに長男やってくれませんか」

この依頼を受け、霜降り明星・せいや（33）が少年に代わって“1日長男”を務めることに。VTRではせいやが少年の自宅に出向き、仕事に出かける父親を見送った後、兄妹6人の世話をする様子が紹介された。

おむつ替えや昼食の準備、洗濯物の片付けなどを手際よくこなし、「今日ラクなんは、〇〇（長男の名前）だけにしよう」と労わっていたせいや。長男との会話で「全然遊べてない？」と尋ねると、長男が「全然」「（遊べるのは）週1回、2回」と漏らす一幕も。

せいやが「遊び回りたいよな？」「何したい？」と投げかけると、長男は「（友達）みんなで集まってパーティーとか、お泊まり会とか」「みんなでバスケとか」と語っていた。その後、番組のサプライズで自宅の外にバスケットゴールが用意され、せいやと長男がフリースロー対決をすることに。見事勝利してバスケットゴールを手に入れた長男は、子供らしい嬉しそうな笑顔を見せていた。

夕方に両親が帰宅し、迎えたお別れの時間。せいやは両親に「すごい大変やと思うんですよ、6人育てるって」と声をかけつつも、最後は長男を抱きしめながら「お前は小学生や、まだ！」「まだ大人になるなよ」と思いを伝えていた。

せいやが代理を務めることで、12歳の少年が家事・育児に追われている実態を伝えた本企画。放送後はSNSでも大きな反響が広がったが、「ヤングケアラー」「育児放棄」などと少年の両親に批判の矛先が向くことに。さらに個人情報を特定する動きも加速し、過剰なバッシングが問題視されている。

「放送直後に少年の母親と父親、母親が経営する会社のインスタグラムのアカウントが特定され、批判コメントが殺到するなど大荒れ状態となりました。さらにXでは母親が育児に関する考えをつづった投稿のスクショも拡散され、児童相談所に通報したことを報告するユーザーまで出現したのです。

番組本編でも説明がありましたが、父親が仕事にでかけるときは0歳と2歳の子供は連れていくそうで、普段とは異なる部分があったのも事実。番組の演出によって、少年の負担がクローズアップされてしまった側面も考えられます。

まして、依頼人をはじめとする家族は一般人。ここまでバッシングが過熱すると、子供たちが学校に通いづらくなる恐れが出てくるかもしれません。万が一、両親の仕事にも支障が生じた場合、生活が変わってしまうことで一番被害を被るのは子供たちではないでしょうか」（WEBメディア記者）

番組でも冒頭のコメント内で、《ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています》と言及。

その上で、《番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています》との見解を示していた。

Xでも過剰な“両親叩き”を問題視する人もおり、行きすぎた風潮を諌める声が上がっている。

《探偵ナイトスクープの件、みんなの言いたいことは、すごいわかる！けど、ちょっと叩きすぎのような気もする…各々がツイートするならまだしも、少なくともインスタに直接コメント書き込んだりすることはやめような》

《探偵ナイトスクープのヤングケアラー問題やってるけど、家族を袋叩きにするのはまた違う》

《探偵ナイトスクープの子供のやつ親のこと叩きすぎで見てて可哀想。長男も親がこんなにぼこぼこにされるところ見たくないやろ。これで親が仕事なくなるとかなったら今より悲惨な状況に子供が追い込まれる》（すべて原文ママ）