TV¥¢¥Ë¥á¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¦Ø¡×¤è¤êÅ·»È¥â¥Áー¥Õ»Ñ¤Î¡Ö±§ºê·î¡×¤¬¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡PROOF¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö±§ºê·î Å·»Èver.¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï26,400±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö±§ºê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ·¤Ó¤¿¤¤¡ª¦Ø¡×¤è¤ê¡Ö±§ºê·î¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Å·»È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÂ¤·Á¤äÈ©¤Î½À¤é¤«¤¤¼Á´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°áÁõ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤âºÙ¤«¤¯É½¸½¤µ¤ì¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¤É½¾ð¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
±§ºê·î Å·»Èver.
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Ìó195mm
(C)2022 ¾æ¡¿KADOKAWA¡¿±§ºê¤Á¤ã¤ó2À½ºî°Ñ°÷²ñ