Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎSNS¶Ø»ß¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬È¯¸À
by Jacques Paquier
À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎSNSÍøÍÑÀ©¸ÂË¡°Æ¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¤³¤Î¼ï¤ÎË¡Î§¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¡Ö¼¡´ü¿·³Ø´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡×»Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ø·¸³Æ½ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤ÏSNS¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ±þ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ÏÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¼¡Âè¡¢Ìµ¸ú²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EU¤Ç¤â´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤Î¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆË¡Î§À©Äê¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯1·î¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö15ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS»ÈÍÑ¶Ø»ß¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¯ÉÜ¤¬Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢TikTokÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥ì¡¦¥ß¥é¡¼µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÄó½Ð¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤ÎÇ¾¤ÏÇä¤êÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ìÃæ¹ñ¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¢¤ì¡¢Çä¤êÊª¤Ç¤âÁàºîÂÐ¾Ý¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö15ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNS¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¤â¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£ÍâÇ¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë9·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿³µÄ¤µ¤ì¡¢¾å±¡¤ÇÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¿×Â®¤Ê¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÝ·ò´Æ»ëµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬1Æü¤Ë2¡Á5»þ´Ö¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢12ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌó90¡ó¤¬ËèÆü¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á58¡ó¤¬SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±´Æ»ëµ¡´Ø¤ÏSNS¤ÎÍøÍÑ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÍ³²¤Ê±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Âº¿´¤ÎÄã²¼¤ä¼«½ý¹Ô°Ù¡¢ÌôÊª»ÈÍÑ¡¢¼«»¦¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÏª½Ð¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Î¶Ø»ßË¡°Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹(ºÆÀ¸)¤ÎµÄ°÷¡¢¥í¡¼¥ë¡¦¥ß¥é¡¼»á¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤ÏÀ¯ÅÞÆâ¤Ç´Ö¤â¤Ê¤¯¿³µÄ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£