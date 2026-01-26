Àú¤êÈ¯¸À¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼É¾ÏÀ²È ·è¾¡´°ÇÔ¸å¡Ö½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï3°Ì¤ò´î¤Ó¡¢²æ¡¹¤Ï2°Ì¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÚU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
Ãæ¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Àï½Ñ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤¬°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢¡ÖAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Î·è¾¡¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£4-0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢2Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Âç²ñ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ªÃæ¹ñ¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¤¿·è¾¡¤Î¡Ö4¥´¡¼¥ë¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë
¡¡2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢05Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î21ºÐ°Ê²¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç½ª»Ï¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤òËÝÏ®¡£12Ê¬¡¢Âç´ØÍ§æÆ¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¡¢¾®ÁÒ¹¬À®¤¬2ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¤âPKÃÆ¤Çº£Âç²ñºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿É¸ýÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ËÈ¿±þ¡£¡ØÙµ²»¡Ù¡ÊÃæ¹ñÈÇTikTok¡Ë¤Ë²òÀâÆ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤é¥Ü¥íÉé¤±¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤À¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¹â¤¤´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÃæ·è¾¡Á°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀú¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¡£¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï3°Ì¤ò´î¤Ó¡¢²æ¡¹¤Ï2°Ì¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Èº£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¡¢Àï½ÑÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯5-3-2¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£À¤³¦¤Ç¤â¤¦ÀäÌÇ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÇ¤À¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ´°ÇÔ¤ÎÀè¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²¿¤ò¸«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÌÏº÷¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]