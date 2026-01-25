TWICE SANA¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¡¡TWICE¤¬¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー ¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎSANA¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤òÃå¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¹õ¤¤¥¥ã¥ß¥½ー¥ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ëSANA¡Ë
¡¡SANA¤Ï¡Ö야식먹어서 소화시킬겸¡ÊÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¾Ã²½¤µ¤»¤ë¡Ë¡×¤È»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë°áÁõ¤Ë¥Õ¥¡ー¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎNAYEON¤¬¡Ö8번 사진 뭐 하는 중이게...¡Ê8ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤ÇSANA¤ÈNAYEON¤Î¡È¥µ¥Ê¥è¥ó¡È¥³¥ó¥Ó¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡TWICE¤Ï1·î21Æü¡¢22Æü¡¢24Æü¡¢25Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£4·î25¡¢26Æü¡¢28Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÇÆüËÜÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó²Ä°¦¤µ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë