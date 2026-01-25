この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

バイクでの配達や旅行動画を投稿するせーけんわーるど氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フーデリ１月終盤、単価はどう？選択制クエ導入されたが、すでに微妙との声も...《ウーバー・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開。Uber Eatsで新たに導入された「選択制クエスト」の現状と、1月後半のフードデリバリー各社の単価事情についてレポートした。

動画の冒頭でせーけんわーるど氏は、10日間ほどの北海道旅行から帰ってきたことを報告。滞在中は大雪の影響もあり、フードデリバリーの単価が高騰していたという。氏が札幌で確認した際には「4桁案件がめっちゃ鳴っていました」「6000円、9000円の、まあ鯨（案件）と言われる案件がバンバン飛んできてるというような状況でしたね」と、東京とは大きく異なる配達環境だったと振り返った。

東京に戻り、同氏はUber Eatsで全国的に導入された「選択制クエスト」に言及。しかし、導入から2週目にして「著しくですね、もう2週目にして選択制クエストの金額が下がってきたということで話題になってましたね」と、報酬額が早くも低下していると指摘した。自身のクエスト内容として、上限が120回乗車で11,020円、下限が10回乗車で300円という例を提示した。さらに、これまであったピークタイムクエスト（通称：謎クエ）も「廃止されてるというような声も目立ってきてます」と述べ、1月後半の報酬体系が厳しくなっているとの見方を示した。

その後、Uber Eats、Rocket Now、Woltの3社を同時にオンラインにして配達を開始すると、直後に3社から同時に注文が入る事態に。それぞれの提示額を比較し、最も高単価だったRocket Nowの1,349円（ダブル配達）の案件を選択した。

今回の検証から、1月後半のフードデリバリー、特にUber Eatsの報酬体系には変化が見られる。配達員は、各社の単価を比較しながら、より有利な条件で稼働するための戦略が求められそうだ。

YouTubeの動画内容

00:08

北海道旅行と現地の高単価状況
00:46

Uber Eats「選択制クエスト」導入と報酬額の変化
02:01

3社同時オンラインで配達開始
02:09

3社同時オファー！各社の単価を比較

