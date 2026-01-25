ÇÔ¤ì¤¿Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¢NHKÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¾¾Åçµ±¶õ¤Ø¤Î°ì¸À¡¡Ä¶·ãÀï¤ËX¶½Ê³¡Ö´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¾ÃÌ×¤·¤¿¡×
Âîµå¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡Âîµå¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à·è¾¡¤Ç¾¾Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¾¾Åç¤Ëµ¤¾æ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï·ãÆ®¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¤Ë¡¢Ä¥ËÜ¤¬»¶¤Ã¤¿¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Ç»î¹ç¤ÏºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤Ø¡£Ä¥ËÜ¤¬4-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾Åç¤ÎÌÔÈ¿·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¾¾Åç¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹ºÝ¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ¤·¤¿NHK-BS¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÄ¥ËÜ¤È8°Ì¤Î¾¾Åç¤¬¸«¤»¤¿À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î·ãÀï¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡ÖÄ¥ËÜ¤È¾¾Åç¤Î½à·è¾¡¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î·è¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×
¡ÖÄ¥ËÜ¾¾Åç¤¬²½¤±ÊªÆ±»Î¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¡×
¡Ö¾¾ÅçÄ¥ËÜ¤Î»î¹ç¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡¡´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¾ÃÌ×¤·¤¿¡×
¡ÖºÇ¹â¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡ÖÄ¥ËÜvs¾¾Åç¤Î»î¹ç¡¢ËÜÅö¤Ë»àÆ®¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¾Åç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·è¾¡¤Ç¼ÄÄÍÂçÅÐ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë