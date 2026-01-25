ラ・リーガ 25/26の第21節 ビリャレアルとレアル・マドリードの試合が、1月25日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）らが先発に名を連ねた。

23分、ビリャレアルが選手交代を行う。フアン・フォイト（DF）に代わりラファ・マリン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分に試合が動く。レアル・マドリードのキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

70分、ビリャレアルは同時に2人を交代。タジョン・ブキャナン（MF）、ジェラール・モレノ（FW）に代わりニコラス・ペペ（FW）、タニ・オルワセイ（FW）がピッチに入る。

74分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フランコ・マスタントゥオノ（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

77分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ダニエル・パレホ（MF）、ジョージズ・ミカウタゼ（FW）に代わりトーマス・パーティー（MF）、アジョセ・ペレス（FW）がピッチに入る。

80分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からブラヒム・ディアス（FW）に交代した。

後半終了間際の90+4分レアル・マドリードに貴重な追加点が入る。キリアン・エムバペ（FW）がPKを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが0-2で勝利した。

なお、ビリャレアルは2分にフアン・フォイト（DF）、51分にタジョン・ブキャナン（MF）、57分にパウ・ナバロ（DF）に、またレアル・マドリードは62分にフランコ・マスタントゥオノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-25 07:00:37 更新