½¢³è¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§
¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¢³è¥á¥½¥Ã¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤âÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½¢³è¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¢³è¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔºÎÍÑ¡á²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦
½¢³è¤ÇÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÉÔºÎÍÑ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈÝÄê¡×¤À¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤«¤éÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¹ç¤ÎÁêÀ¡×¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ä¹Í¤¨Êý¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔºÎÍÑ¤ò¼«Ê¬¤ÎÁ´ÈÝÄê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½¢³è¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ´±¤¬Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥À¥á¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢½¢³è¤Ï°ìµ¤¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
½¢³è¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º²¿¤«¤·¤é¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«¸ÊÍý²òÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤äÌÌÀÜ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢´ë¶È¤ÏÅ¬À¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤Ð¤«¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÜÎ¨¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±Í¥½¨¤Ç¤âÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤»¤Ê¤¤´ë¶È¤Ð¤«¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔºÎÍÑ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀï¤¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ë¤Ç¤âÉ¬¤º¡Ö¹ç¤¦²ñ¼Ò¡×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö¹ç¤¦²ñ¼Ò¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤»¤ë¿Í¡×¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤ÇÆ°¤±¤ë¿Í¡×¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤òºÇ½ÅÍ×»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¢³è¤Ï¡ÖÍ¥Îô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹¥¤ß¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸½¢³èÀ¸¤Ç¤â¡¢A¼Ò¤Ç¤ÏÁ´¤¯»É¤µ¤é¤º¡¢B¼Ò¤Ç¤Ï¹âÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¿Í»ö¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤ò¼è¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò¼è¤ë¡×¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤Îµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¡×²ÄÇ½À¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔºÎÍÑ¤Î°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤È¤ÏÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¢³è¤Ç¿ÍÀ¸¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤
½¢³è¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î²ñ¼Ò¡á°ìÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤òÌµ°Õ¼±¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢Å¾¿¦¤ä°ÛÆ°¡¢»Å»öÆâÍÆ¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨ºÇ½é¤ËÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¥¹¥¥ë¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¼¡¤ÎÁªÂò¤Ë³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¢³è¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¢³èÀ¸¤ÏÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£¤Î·ë²Ì¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÎÉ¤¤Ê¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½¢³è¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
