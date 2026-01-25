白石聖「声を出すのが3〜4日ぶり」年初いきなり体調崩し嘆く
女優の白石聖（27歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「白石聖のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。体調不良で「自分の声をちゃんと聴くっていうか、声を出すこと自体が3〜4日ぶり」と語った。
番組冒頭、白石聖が「自分の声をちゃんと聴くっていうか、声を出すこと自体が3〜4日ぶりなんですよ」と切り出し、「私、なんか毎年、年始は体調を崩してしまうっていうジンクス、嫌なジンクスがあって」と話し始める。
白石によると、体調を崩した当日の朝は元気で、インタビューを受けた時に「2026年、今年はどんな1年にしたいか」と目標を聞かれ、「私は意気揚々とね、今年は体調崩さずに、まだ体調崩してないので、この調子で行きたいと思います」と言ったその日に喉から調子が悪くなってしまったそうで、「もう幸先悪い」と嘆く。
ただ「怪我の功名というか、不幸中の幸いというか、久しぶりに話すっていうことで、おしゃべりしたいっていう欲はすごい高まってますので、良かったのかなって思ってます」と語った。
