明日25日は大雪がピークとなり、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いだけでなく平野部でも大雪となる見込みです。また、普段、雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面凍結による交通への影響に注意・警戒してください。明日25日は、大阪市内や名古屋市内にも雪雲が流れ込む見込みです。

明日25日 本州の日本海側で雪のピーク

日本付近は強い冬型の気圧配置が続いており、東日本の日本海側を中心に大雪となっている所があります。





明日25日も強い冬型の気圧配置が続き、強い寒気の流れ込みが続く見込みです。大雪がピークとなり、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いだけでなく平野部でも大雪となる所があるでしょう。北陸や岐阜県では、短時間で降雪が強まり、交通に大きな影響が出る恐れがあります。また、普段、雪の少ない太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面凍結による交通への影響に注意・警戒してください。なだれや、着雪による倒木・電線切断にも注意が必要です。

大阪や名古屋にも雪雲流入

明日25日は、風の収束帯で発達した雪雲の帯が形成されるJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の指向する地域が、北陸から次第に西日本の日本海側へと移行する見込みです。近畿や東海への雪雲の流れ込みが強まり、積雪となるエリアが拡大するでしょう。大阪市内や京都市内、名古屋市内にも雪雲が流れ込む見込みです。



普段、雪の少ない所では、少しの積雪でも大きく交通機関に乱れが生じる恐れがあります。お出かけの前に、気象情報や交通情報をしっかり確認しするようにしてください。また、ノーマルタイヤでの雪道走行はスタックのリスクが高まるため、避けるようにしてください。

慣れない大雪!注意が必要な場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



思わぬ場所でケガをしてしまわないよう、少しの積雪でも慎重に行動するようにしてください。