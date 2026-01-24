1月24日、京都競馬場で行われた9R・若駒ステークス（3歳オープン・芝2000m）は、吉村誠之助騎乗の2番人気、ショウナンハヤナミ（牡3・栗東・渡辺薫彦）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアクロフェイズ（牡3・栗東・奥村豊）、3着に1番人気のイベントホライゾン（牡3・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは2:01.2（良）。

若駒S・ショウナンハヤナミ

母の父はディープインパクト

吉村誠之助騎乗の2番人気、ショウナンハヤナミが豪快な差し切りを決めた。道中は後方でじっくりと構える競馬。勝負どころでは大外から一気に進出し、直線でも力強く差し脚を伸ばすと、最後はねじ伏せるように前を捕らえてゴールした。デビュー2連勝で、きっちりと賞金を加算している。なお同馬の母の父は、2005年の同レースを圧巻のパフォーマンスで制したディープインパクト。その血を感じさせる豪快な末脚が光った一戦だった。

ショウナンハヤナミ 2戦2勝

（牡3・栗東・渡辺薫彦）

父：レイデオロ

母：ショウナンバーチ

母父：ディープインパクト

馬主：国本哲秀

生産者：青藍牧場

【全着順】

1着 ショウナンハヤナミ

2着 アクロフェイズ

3着 イベントホライゾン

4着 ラディアントスター

5着 タガノアルトゥーラ

6着 ラージアンサンブル

7着 マテンロウゼロ

8着 グレーヌドジョワ

9着 ウィズクィーン

10着 エルハーベン

11着 アロンソア

12着 オーライカモン

13着 ダークマルス