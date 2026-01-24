LUNA SEAが2026年3月12日(木)、2025年12月23日より延期となっていた＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞の振替公演を東京・有明アリーナにて開催することが発表となった。

LUNA SEAは、2025年12月18日の深夜、メンバーのSUGIZOが運転する車とバイクの接触事故が発生したことを受けて、同年12月23日に予定していた＜LUNA SEA LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞有明公演の開催を延期していた。

その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定したとのことだ。

昨年11月に行われた主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞では、リハビリ療養中の真矢がサプライズ登場し、有明アリーナのステージでは「少しでもドラムが叩きたい」と夢を語っていたことに加え、SUGIZOも万全に体調を整えて臨む復活のステージとなる。お手持ちのチケット、払い戻しについての詳細はオフィシャルサイトにて。

以下に、LUNA SEAとSUGIZOのコメントをお届けしたい。

振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025

昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。

また事故のお相手さまへ、メンバー 一同、心よりお見舞い申し上げます。

その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しましたことをご報告させていただきます。

＜振替公演＞

2026年3月12日 (木) 有明アリーナ

出来るだけ早いタイミングでの開催が望ましいと考え模索した結果、会場側のご協力もあり、同会場での開催が可能になり、上記の日程で開催する運びとなりました。

チケットの振替、払い戻しに関する詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。

この度は皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、かさねてお詫び申し上げます。

LUNA SEA メンバー 一同

皆様

年末に発生した自分の交通事故、そして大切な公演を延期してしまったことで、

皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び致します。

何より事故のお相手様へ、心よりお見舞い申し上げます。

その後、警察の調査によって事故の状況も明らかになり、

メンバーと関係者の方々の尽力、そして何より皆様の温かい支えのおかげで、

無事振替公演を実施できる運びとなりました。

日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、

今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、

3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました。

自分はもう少し安静が必要な状況ですが、来月からリハビリと公演の準備に専念し、

心身共に３月の完全復活を目指す所存です。

今後の音楽活動、表現を今まで以上に全身全霊で取り組んでいくことこそが、

多大なるご心配とご迷惑をかけてしまった皆様への最大の恩返しだと思っています。

あの日果たせなかった皆様との約束を繋ぎ直させていただけたら・・・。

何卒宜しくお願い致します。

2026.1.24 SUGIZO

■振替公演＜LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-＞

2026年3月12日(木) 東京・有明アリーナ

open17:30 / start18:30

▼振替公演に関して

https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260124

▼チケットの振替、払い戻しに関して

https://www.lunasea.jp/news/LUN_news_20260124_1