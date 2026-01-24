

Venue101「紅白振り返りSPECIAL」

１月24日23時から放送のNHK「Venue101」は、紅白振り返りSPECIALを放送。そのみどころが公開された。

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届けている。

1月24日の生放送は「紅白振り返り SPECIAL」と題して、「第76回NHK紅白歌合戦」の名場面と裏側をたっぷりお届けするスペシャルを送る。「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、初出場からレジェンドまで、世代を超えて楽しめる歌の数々と、紅白ならではのスペシャル演出で見どころが満載だった去年の紅白。その大盛り上がりだった NHKホールの舞台裏に、今回も Venue101 のカメラが密着した。

ここでしか見られないリハーサルの風景や、本番前の緊張感あふれるシーン、紅白ならではの出演者同士の絡みなど、Venueカメラがとらえたレア映像をお届け。

大きな感動を呼んだ、ちゃんみなとHANAのサプライズコラボの裏側から、Number_i こだわりの「パプリカ」に加え、M!LK・佐野勇斗が、子どもの頃からライブに行くなど、自らファンと公言するTUBEと絡んだ時の特大リアクション、そして Venue カメラを見つけるとたくさん話しかけてきてくれたKing & Princeの貴重なオフショットも公開。

さらに、紅白直前に放送した「Venue101 紅白 SPECIAL」で話題となった、CANDY TUNEの立花琴未の独特なルーティーンにも注目。それは、『緊張したらハマいくの「love10」を踊る』というもの。果たして立花は初紅白の舞台裏で「love10」を踊ったのか！？はたまたあの告白はリップサービスだったのか！？Venueスタッフは紅白のあらゆる場面に密着し続けた映像を検証！そしてタイから生リモート出演してくれる立花本人から真相を語ってもらう。

また、スタジオに出演する紅白初出場の2組、アイナ・ジ・エンドとFRUITS ZIPPERは、紅白仕様の特注衣装に注目。そのVTRを振り返りつつ、どんな裏話をしてくれるのか。2組のスタジオ生パフォーマンスも行われる。

さらに番組では、視聴者の皆さんから寄せられた“もう一度見たいパフォーマンス”のリクエストに応え、今回の紅白のパフォーマンス集をオンエア！大きな話題となったパフォーマンスの数々を、みなさんのメッセージとともにお届け。

「Venue101 紅白振り返り SPECIAL」 放送予定

【出演・曲目】 ※五十音順アイナ・ジ・エンド 「スイカ」FRUITS ZIPPER 「はちゃめちゃわちゃライフ！」立花琴未（CANDY TUNE） ※リモート出演【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花 【ナレーション】 服部伴蔵門【日時】 2026年1月24日（土）23時00分〜23時45分 ＜NHK総合・生放送＞※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信