日本のアニメは海外でどのように見られているのか。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「海外ユーザーのほうが『技術としてのアニメ』に注目する特性が強いように感じる。ゆえに人気作であっても、作画に対する評価はかなり厳しい」という――。

■一番人気のアニメは「ワンパンマン」だったが…

世界中にいるアニメファン約2000万人が集う「My Anime List」は、アニメ好きのためのWikipediaのような存在だ。

3カ月ごとに60〜70本放送される新作アニメのページが新設され、Members（メンバーズ、アニメをリストインしている人）、Score（スコア、アニメ評価）、Popularity（ポピュラリティ、メンバー数の歴代ランキング）、Ranked（ランク、スコアの歴代ランキング）の4つがトップに表示される。当然海外のアニメファンのためのサイトであり、すべて英語。

ここはエンタメを研究する私のような立場の人間にとって宝の山だ。6〜7割が10〜20代の若者世代、5〜6割が欧米ユーザー、あとはアジア・南米などで日本人はほんの1％未満、という純粋な「日本人以外のアニメファン」サイトだ。

ネットフリックスや海外における最大級のアニメ配信サイト・クランチロールによって世界中に配信されたアニメをどう受け止めているかのリアリティが、ここにある。

2025年秋アニメ（10〜12月期）は全75本。断トツだったのは『ワンパンマン』の79万人登録である。

続く『SPY×FAMILY』（第3期）52万人、『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASON 42万人がトップ3作品となり、続く20万人超えの3作品は異世界転生・悪役令嬢モノ新作の『暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが（暗殺者）』と『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』、そして最後にジャンプ作品の『不滅のあなたへ Season 3』（3期）という具合だ。

■まさかの「低評価」のワケ

「登録者が多ければいい」とは一概に言えないのが『ワンパンマン』だ。今回Scoreが放送前に6.97から4.56（高評価は8以上、7未満になると低評価クラス、各クールのトップ作品は基本的には7.5以上がほとんど）と、前代未聞の“落ち”を経験している。いわゆる“炎上案件”と言ってしまってもよいだろう。

レビューは、「お薦め」が12件、「どちらともいえない」が22件、「お薦めできない」が175件と圧倒的にネガティブな評価が集中している。

「アニメーションはあらゆる意味でひどい」「擁護する方法がない」「実質的に全エピソードの85％は静止画または半静止画で、滑らかなアニメーションを特徴としているのは約15％だけだ」「まるでパワーポイントのプレゼンテーションみたいだ」「テンポも変だし、静止画が延々と流れ、背景に解説が入る。ミームは勝手に作られていく」と、取り付くしまもない。

生成AIを使って「こっちのほうがアニメだ」とばかりに席巻するミームの量が半端ない。

■悪いのは制作会社なのか

これだけの炎上は、ある意味、愛ゆえの反作用ともいえる。第1期（2015年10〜12月）はほとんど“伝説”といっていいほどの出来で、Scoreも8.7と高評価。手掛けた制作会社はマッドハウスで、当時は『ハイキュー‼』をおさえての覇権アニメになっていた。

また、クールジャパン機構の出資を受けてバンダイナムコグループが展開していた海外展開プラットフォームのアニメ・コンソーシアム・ジャパンでも、断トツの視聴数を獲得した作品であった。

第2期（2019年4〜7月）から制作会社がジェー・シー・スタッフに変更。第1期には及ばないもののScoreは7.5と悪くなく「第1期と比較すると、第2期は決してひどいとは思えませんでした」といったコメントも目に付く。

当時も当時で“炎上”が語られていた。今回の第3期も同じジェー・シー・スタッフによる制作が際立っての低評価となってしまった結果だ。

理由は何だろうか。ジェー・シー・スタッフは『とらドラ！』『とある科学の超電磁砲』『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか（ダンまち）』など海外向けヒット作も輩出しており、安定した製作ができる大手アニメスタジオの一角である。

今クールだけでも『無限ガチャ』（信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します）と『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。（ははのは）』とメンバーズ数トップ20級の作品を3本も同時に手掛けている。

■過去にもあった人気作の「止め絵」騒動

炎上の責は彼らの技量というよりも、制作スケジュールの短さ、制作スタッフの変更と演出方針の違い、だったのではないかとファンによって推測されている。

「失敗はジェー・シー・スタッフのせいではありません。責任は上層部、つまりバンダイナムコにあります。彼らはブルーロックでも知られており、シーズン2の大部分がどうなったかは周知の事実です」

確かに『ブルーロック』も第2期『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』（2024年10〜12月）において、同じような止め絵が多く、ミームが飛び交った。

ただこちらは放送前と終了時でScoreは8.0⇒7.0と『ワンパンマン』ほどの下げ幅ではない。「選手の動きが多すぎるスポーツ（や音楽）などは作画量が3倍増しになるので仕方がない」といった声もあった。

「アニメ化の醍醐味は原作に命を吹き込むことなのに、どういうわけかこの作品は漫画の静止画よりも硬直している。」「これほどの人気と人気を誇り、世界のトップランナーであるべきアニメで、このクオリティを実現するのは到底許されない。」

そんな『ワンパンマン3期』へのコメントからも、今回の悲劇は、期待値の強さの裏返しだろう。特に「頂上決戦 最強VS最恐」として黒精子や怪人王オロチなど壮絶なバトルが多い期で、作画工数が膨大にならざるをえず、だからこそ「止め絵」が悪目立ちしてしまった。

■アニメ量産時代の弊害

アニメ制作を外注したために性別を間違えたのではという指摘も、炎上に薪をくべた。

「最近の（アウトソーシングされた）エピソードでは、あるキャラクターの性別が逆転していた。アニメーションを担当した哀れな見知らぬ人がRoyal Ripper（日本名：キリサキング、原作では男）が誰なのか知らなかったからだ。おそらく長い髪を見て「女性に見える」と思って、その男に胸を描いたのだろう。」

監修体制はあるので、この表現はあえての判断だったのだろうが、エンドロールをみての外国人名の多さに、海外ファンですら「外注しすぎ」と揶揄された。

マッドハウスへの復帰を求める声も多かった。人気作のアニメ化は、すでに原作段階の早いタイミングで“発見される”時代に入っている。また、アニメ制作会社の技術自体がブランド化しており、マンガ→アニメへの参入障壁になる時代に入ってきているとも言えるだろう。

■海外ファンから絶賛だったヒーローアニメ

今シーズンのスコアで目立ったのは8.39⇒8.91と、放送前後でほぼ最高得点クラスにまで達した『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASONである。

26年1月現在のスコアは、1期（16年春、7.83）⇒2期（17年春夏、8.05）⇒3期（18年春夏、7.98）⇒4期（19年秋冬、7.86）⇒5期（21年春夏、7.35）⇒6期（22年秋冬、8.22）⇒7期（24年春夏、8.11）⇒ファイナル（25年秋、8.76）とずっと高得点をとりつづけている。

本当に「ぴったり10年間」走り切ったボンズ看板作品である本作は「日本シリーズアニメの芸術」といってよいだろう。マンガ原作430話（2014〜24）、テレビアニメ170話（2016〜25）、劇場版アニメ4作（累計興収100億突破）とほぼ原作と寄り添うように“連載”を続け、ここまで美しくメディアミックスを展開しつづけた作品は他にない。

特に最終回は主人公・デクの卒業後や後日談など、原作に描かれなかったシーンが描写され、多くの感動を呼んだ。

「大人になってからMHAと一緒に成長したことは、それ自体が特別な経験でした。そもそもなぜヒーローの物語に恋をしたのかを思い出させてくれました。」「普段は観たアニメのレビューは書きません。でも、このシリーズが10年近くアニメを制作してきた同じスタジオによって愛情を込めて制作されているという事実が、私の心を掴みました。」「BONESは本当に全力を尽くしています。制作、演出、アニメーションは最高レベルで、この物語にふさわしい締めくくりを与えようとしています。」

など絶賛コメントが並ぶ。

■「進撃の巨人」に匹敵する評価

『僕のヒーローアカデミア』は、ヒーローを育て、賛美する「システムの欠陥」を構造的にとらえ、デク／死柄木と対照にありながらいずれにも共感できる「日本版バッドマン／ジョーカー」のような物語を描き切った。

この数十年でこれほどのボリュームと高評価を獲得し続けたシリーズは、ほかに『進撃の巨人』くらいしか思い当たらない。

特に日本以上にアメリカで好評を博した本作は、IP海外展開の象徴的な成功例といえる。今回のファイナルを経てそのまま2026年1月からスピンオフ作品のアニメ化『ヴィジランテ−僕のヒーローアカデミアILLEGALS−』へと引き継がれた。本作も2週間でメンバー数16万にスコア7.59と、「継承は成功」といえる状況だ。

本編と強いストーリーの結びつきがあるわけではないが、そこまで強い“個性”をもたないローカルヒーローたちがヒロアカの世界観を“借景”して、戦い、生きのびる話は今後のシリーズ長寿化を目指す他の多くのシリーズIPにも参考になる事例だろう。（ちなみに、海外ではそのローカルヒーローたちは「脳みそがないバットマン、おじさん役のスパイダーマン」と言われているようだ）

■「アジア時代劇モノ＝アジアだけ」は違う

いつもは登録者ベースのメンバー数でのランキングを紹介しているが、今回あえてアニメの質の評価であるスコアでランキングをつけてみた。すると、実はニッチでも意外なほど特定層に深く刺さっている事例がある。

例えば「中国の春秋戦国時代」というおよそ欧米では流行りようもないと思われている『キングダム』は、メンバー数こそ5万人と少ないものの、「シーズン6は最初から、緊張感とスケールにおいてこれまでのシリーズをはるかに凌駕しています。戦闘はより大規模になり、戦術はより鋭くなり、ドラマはより強烈に響きます。」「文字通り100人ものキャラクターを同時に、しかも完璧に動かすという、思わず息を呑むようなシーン」と高評価を得ている。

「21世紀最大の謎です。どうして？ こんなに傑作なのに、なぜこんなに評価されないのか？」とすら評されており、今後こうしたアジア時代劇モノも、作品が重なってくればファンのボリュームも増えるポテンシャルを感じる。

■ウマ娘の世界的ブレイク

モチーフの制約は『ウマ娘』も同様だ。「競馬」という世界観に、「ウマの代わりに美少女たちが走る」という日本においてすらよく理解されたなと思われるハイコンテクストなアイドル育成ゲーム発IPは、実はいま北米で大きな成功を収めている。

2025年6月にSteam版がローンチされてから数字はうなぎ上り。昨年、私は世界各地のアニメイベントに赴いたが、中国でもアメリカでも、さらに英国でもウマ娘のコスプレを見かけた。

「キャラクターの日常生活よりもレースに重点が置かれています。アニメーションは素晴らしく、時には映画に匹敵する、あるいはそれ以上です。」「スポーツアニメに必要なすべての要素を、シンデレラグレイは見事に実現しています。」と、第１期などと比べても、今回の「シンデレラグレイ」単体を高く評価するコメントが散見される。

■ダークホースだった2作品

『スパイ×ファミリー（第3期）』や『不滅のあなたへ』、『らんま1／2』『異世界放浪メシ（第2期）』などは過去シリーズから引き続きで量・質ともにトップタイトルといってよい。

『東島丹三郎』も仮面ライダー好きのコア層に刺さっているのだろうか。『SANDA』も板垣巴留氏のアニメ化2作目にして、欧米でも人気を博した『BEASTARS』からのつながりでそのまま人気が継承されているふしがある。

このように「原作作家」や「アニメ制作会社」や「モチーフ」など、カテゴリー推し、ハコ推しとしてのファンダムを捕まえる手段は、海外でもどんどん有効になってきている印象だ。

最後に今回ダークホースともいえた2作について言及したい。メンバー数で20万人超えとなった『ステつよ』（暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが）である。どうも海外ユーザーのほうが「技術としてのアニメ」に注目する特性が強いようにも感じる。

『ステつよ』はいわゆる「異世界転生のテンプレート」のアニメで「ストーリー展開、キャスト、世界観は魅力的ではない」という声もあるが、「見た目が美しい」「昔のアニメスタイルをほうふつとする」と、まるで1990〜2000年代的なアニメ画風そのものが鑑賞物になっているかのような人気ぶりだった（スコアは6.73と決して高いわけではない）。

そしてウェブトゥーン・ショートドラマの王道ともいえる『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』は、もはや鉄板の「ざまぁ」系の一種ではあるが、個人的にはなかなか面白く視聴できた。

「このアニメはパンチ好きの女の子の話だ。彼女の王国にはパンチの効くキャラクターがたくさんいて、皆パンチを食らう。」「非常にシンプルな前提とシンプルな演出」「彼女が「悪者」をぶっ叩く様子を見るのが楽しい」というように、ビジュアルはよく仕上がったアニメで水戸黄門のように“わかりやすく楽しむ”というシンプルさが、悪役令嬢に飽き飽きしているファンにもよく刺さったアニメだと思う。

暗殺者も悪役令嬢も、どんなヒーローにもなれる異世界においてすら、「脇役」「悪役」「静物」などカースト下層からはじめて、わかりやすくのし上がって、見るからに性格の悪い上位カーストをバッタバタとなぎ倒す爽快感、というのは韓国ドラマですでに実践されているユニバーサルなストーリーテリングといえるだろう。

中山 淳雄（なかやま・あつお）

エンタメ社会学者、Re entertainment社長

1980年栃木県生まれ。東京大学大学院修了（社会学専攻）。カナダのMcGill大学MBA修了。リクルートスタッフィング、DeNA、デロイトトーマツコンサルティングを経て、バンダイナムコスタジオでカナダ、マレーシアにてゲーム開発会社・アート会社を新規設立。2016年からブシロードインターナショナル社長としてシンガポールに駐在。2021年7月にエンタメの経済圏創出と再現性を追求する株式会社Re entertainmentを設立し、大学での研究と経営コンサルティングを行っている。著書に『エンタの巨匠』『推しエコノミー』『オタク経済圏創世記』（すべて日経BP）など。

（エンタメ社会学者、Re entertainment社長 中山 淳雄）