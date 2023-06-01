¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÈÎÇä½ªÎ»ÌÜÁ°¡ª ¤ªÆÀ¤Ë»È¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¡ÉSwitch2ÍÑ¥½¥Õ¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤±¤É¥¢¥×¥°¥ìÂÐ±þ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×ºÇ¿·ºî¤â
¡¡¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éーe¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬¡¢1·î30Æü23»þ59Ê¬¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¥½¥Õ¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÐ¾Ý¥½¥Õ¥È2ËÜ¤ò9,980±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖNintendo Switch Online¡×²ÃÆþ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤«¤é1Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂÐ¾Ý¥½¥Õ¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥½¥Õ¥È¡¢º£¸åÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡Ö2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È ¾Ò²ð±ÇÁü¡Û
¤â¤Ã¤È¤â¸µ¤¬¼è¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡© ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×ºÇ¿·ºî¤âÂÐ¾Ý
¡¡ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ú¤´¹¤¨ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç70ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¥½¥Õ¥È¤Ë4,990±ß°Ê²¼¤Î¥½¥Õ¥È¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËÁª¤ó¤ÀÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ë·×»»¤¹¤ë¤Ê¤é¹ØÆþ¥½¥Õ¥È¤Î¹ç·×¤¬9,980±ß¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤À¤±ÆÀ¤ò¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·ÂÐ¾Ý¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·ÉÊ¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£È¯Çä¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÃæ¸Å²Á³Ê¤¬ÃÍÊø¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý¥½¥Õ¥È°ìÍ÷¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð°ìÈÖ¹â²Á¤Ê¥½¥Õ¥È¤Ï¡ÖASTRAL CHAIN¡Ê¥¢¥¹¥È¥é¥ë¥Á¥§¥¤¥ó¡Ë¡×¤Î8,778±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤¬¡ÖXenoblade3¡Ê¥¼¥Î¥Ö¥ì¥¤¥É3¡Ë¡×¤Î8,700±ß¡£2ËÜ¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëü7,478±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é7,500±ß¶á¤¯¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤É¤Á¤é¤âÈ¯Çä¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤ÎÁê¾ì²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ªÆÀ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡È¸µ¤ò¼è¤ë¡É¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¶áÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ù¥¿ー¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡×¡Ê7,100±ß¡Ë¡£¤Þ¤ÀÈ¯Çä¤«¤é3¥«·î¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¥½¥Õ¥È¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤âÆ±ºî¤ÏËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ°ú¤´¹¤¨²ÄÇ½¤ÊSwitchÈÇ¤Î¥½¥Õ¥È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢1,000±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖSwitch 2 Edition¡×¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£º£¸åNintendo Switch 2¤òÇã¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÁªÂò»è¤À¤í¤¦¡£
¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥á¥È¥í¥¤¥É¥×¥é¥¤¥à4 ¥Ó¥è¥ó¥É¡×¤âÃíÌÜ¥½¥Õ¥È¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Î²Á³Ê¤Ï7,980±ß¤Ç¡¢Ãæ¸Å²Á³Ê¤â¤¢¤Þ¤êÃÍÊø¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤â¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤¬1,000±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥á¥È¥í¥¤¥É¥×¥é¥¤¥à4 ¥Ó¥è¥ó¥É¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー ¥Þ¥ê¥ª¥Ñー¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥êー¡×¡Ê7,100±ß¡Ë¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñー¥Æ¥£¥²ー¥à¤ÎÄêÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Ö¥ì¥¹ ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢ー¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê7,900±ß¡Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÁªÂò»è¡£È¯ÇäÆü¤Ï2023Ç¯5·î¤È¤«¤Ê¤êÁ°¤À¤¬¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢Ãæ¸Å²Á³Ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃÍÊø¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖSwitch 2 Edition¡×¤ò8,900±ß¤Ç¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ ¥Æ¥£¥¢ー¥º ¥ª¥Ö ¥¶ ¥¥ó¥°¥À¥à¡×
º£¸åÄÉ²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡© ¡È¥Ë¥ó¥À¥¤¡ÉÇÛ¿®¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡Æ±¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ú¤´¹¤¨Í¸ú´ü´Ö¤Ï¡¢¹ØÆþ¤«¤é12¥«·î¡Ê365Æü´Ö¡Ë¡£1·î30Æü0»þ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2027Ç¯1·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÇ¤Å·Æ²¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¸å¤â¡¢°ú¤´¹¤¨ÂÐ¾Ý¥½¥Õ¥È¤ÎÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈÎÇä½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¢¢Ç¤Å·Æ²¤Î¡Ö2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×ÈÎÇä½ªÎ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Î¥Úー¥¸
¡¡¤Ç¤Ïº£¸å¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËNintendo Switch¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¥È¥â¥À¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ï¤¯¤ï¤¯À¸³è¡×¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÌó13Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥È¥â¥À¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤¢¤ëÅç¤Î´ÉÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹Mii¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Ç¤Å·Æ²¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£¡Ú¥È¥â¥À¥Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤ï¤¯¤ï¤¯À¸³è [Nintendo Direct 2025.9.12]¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ê¥º¥àÅ·¹ñ¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡Ö¥ê¥º¥àÅ·¹ñ ¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤â¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤³¤Á¤é¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥½¥Õ¥È¤À¡£¡Ú¥ê¥º¥àÅ·¹ñ ¥ß¥é¥¯¥ë¥¹¥¿ー¥º [Nintendo Direct 2025.3.27]¡Û
¡¡¤Ê¤ªÇ¤Å·Æ²¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖNintendo Direct¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2·î°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼¡²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤¤É¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¿§¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö2ËÜ¤Ç¤ªÆÀ ¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥«¥¿¥í¥°¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡£ÈÎÇä½ªÎ»¤Ï¤â¤¦´Ö¶á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ï²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
(C) Nintendo
(C)2025 Pokemon.
(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.