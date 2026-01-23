■LIVE Blu-ray & DVD『Hibana』

2026年3月25日(水) 発売

予約リンク https://ado.lnk.to/hibana

特設ページ https://www.universal-music.co.jp/ado/hibana-bddvd/

全6形態

▲初回限定盤

【初回限定盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYXT-19045

価格：12,100円（税込）

Blu-ray Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

Blu-ray Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：24bit 48k PCM 2ch /

24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

【初回限定盤DVD】さいたまスーパーアリーナ&オーランド

品番：TYBT-19054

価格：12,100円（税込）

DVD Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演

DVD Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）

豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）

キラキラポストカード

音声：16bit 48k PCM 2ch

▲通常盤：さいたまスーパーアリーナ公演

【通常盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYXT-10087

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

【通常盤DVD】さいたまスーパーアリーナ

品番：TYBT-10098

価格：6,380円（税込）

DVD：さいたまスーパーアリーナ公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch

▲通常盤：オーランド公演

【通常盤Blu-ray】オーランド

品番：TYXT-10088

価格：6,380円（税込）

Blu-ray：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：24bit 48k PCM 2ch

【通常盤DVD】オーランド

品番：TYBT-10099

価格：6,380円（税込）

DVD：フロリダ州オーランド・Kia Center公演

ブックレット

音声：16bit 48k PCM 2ch

※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのキラキラポストカードは絵柄が異なります。

※全形態「さいたまスーパーアリーナ」、「オーランド」の収録内容は同一。

※初回限定盤のライブフォトブック、通常盤のブックレットは同一。

※24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）は初回限定盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演と通常盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演のみ収録。

■Blu-ray, DVD 収録内容

【さいたまスーパーアリーナ公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Value

Stay Gold

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ザネリ

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

わたしに花束

新時代

【フロリダ州オーランド・Kia Center公演】

うっせぇわ

ラッキー・ブルート

ギラギラ

唱

クラクラ

レディメイド

MIRROR

シャルル

エルフ

Stay Gold

Value

ルル

ウタカタララバイ

愛して愛して愛して

逆光

ヒバナ

Episode X

踊

ロックスター

Chandelier

新時代

＜全形態共通、封入特典＞

■LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』購入者限定 ：「Ado STADIUM LIVE 2026」公演チケット特別席応募シリアル

『Hibana』をご購入、ご応募いただいたお客様を対象に「Ado STADIUM LIVE 2026」公演の特別席購入権が抽選で当たる応募企画です。

先行受付期間：2026年3月25日(水)10:00〜4月5日(日)23:59

「Ado STADIUM LIVE 2026」の情報はこちら

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/articles/news/ar26oTjF82KqhFfDZfDCySQ2

※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。

※チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。

チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。

また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。

＜店舗別CD購入特典＞

LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。

【対象店舗/特典内容】

・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・TOWER RECORDS：カレンダーポスター（A2）

・HMV：クリアファイル(A4)

・TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：アクリルパネル (A6)

・セブンネットショッピング：ラバーバンド

・ネオウィング/ CDJAPAN(OVERSEAS) ： 缶バッジ（100mm）

・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー(約50×68mm)

・その他一般店：ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。

※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。

※各特典のデザイン、仕様は後日ご案内いたします。

【注意事項】

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※Blu-rayまたはDVDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。