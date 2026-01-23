Ado、ワールドツアー＜Hibana＞さいたまスーパーアリーナ＆オーランド2公演が映像作品化
Adoが2025年に開催した自身2度目のワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025『Hibana』＞が映像作品としてリリースされることが決定した。
今作は世界33都市にて50万人を動員した日本人史上最大級のツアーより、開幕を飾ったさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）の模様、そして、7月26日に米国フロリダ州オーランド・Kia Centerにて開催された公演をそれぞれ収録する。
2022年夏にAdoの夢を実現した＜カムパネルラ＞から早2年半。コロナ禍真っ只中の2022年でのライブ開催時はお客さんの歓声も制限され、客席も間隔をあけてのライブだった。2回目を開催したいと思っていたAdoが自身2度目のワールドツアーのスタート地点として選んだのは、その＜カムパネルラ＞が開催されたさいたまスーパーアリーナ。さいたまスーパーアリーナ公演では、「ロックスター」、「わたしに花束」やジャックス・ジョーンズとのコラボ曲「Stay Gold」の初披露、代表曲「うっせぇわ」、「新時代」、「唱」のパフォーマンスなどが行なわれている。
また、オーランドはAdo初上陸の地。今作ではオーランド公演のみMC翻訳字幕付きとなっている。
■LIVE Blu-ray & DVD『Hibana』
2026年3月25日(水) 発売
予約リンク https://ado.lnk.to/hibana
特設ページ https://www.universal-music.co.jp/ado/hibana-bddvd/
全6形態
【初回限定盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ&オーランド
品番：TYXT-19045
価格：12,100円（税込）
Blu-ray Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演
Blu-ray Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演
豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
キラキラポストカード
音声：24bit 48k PCM 2ch /
24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
【初回限定盤DVD】さいたまスーパーアリーナ&オーランド
品番：TYBT-19054
価格：12,100円（税込）
DVD Disc 1：さいたまスーパーアリーナ公演
DVD Disc 2：フロリダ州オーランド・Kia Center公演
豪華ハードカバーケース（サイズ：約W140mm×H196mm×D26mm）
豪華ライブフォトブック（サイズ：約W135mm×H190mm）
キラキラポストカード
音声：16bit 48k PCM 2ch
【通常盤Blu-ray】さいたまスーパーアリーナ
品番：TYXT-10087
価格：6,380円（税込）
Blu-ray：さいたまスーパーアリーナ公演
ブックレット
音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
【通常盤DVD】さいたまスーパーアリーナ
品番：TYBT-10098
価格：6,380円（税込）
DVD：さいたまスーパーアリーナ公演
ブックレット
音声：16bit 48k PCM 2ch
【通常盤Blu-ray】オーランド
品番：TYXT-10088
価格：6,380円（税込）
Blu-ray：フロリダ州オーランド・Kia Center公演
ブックレット
音声：24bit 48k PCM 2ch
【通常盤DVD】オーランド
品番：TYBT-10099
価格：6,380円（税込）
DVD：フロリダ州オーランド・Kia Center公演
ブックレット
音声：16bit 48k PCM 2ch
※初回限定盤Blu-rayと初回限定盤DVDのキラキラポストカードは絵柄が異なります。
※全形態「さいたまスーパーアリーナ」、「オーランド」の収録内容は同一。
※初回限定盤のライブフォトブック、通常盤のブックレットは同一。
※24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）は初回限定盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演と通常盤Blu-rayのさいたまスーパーアリーナ公演のみ収録。
■Blu-ray, DVD 収録内容
【さいたまスーパーアリーナ公演】
うっせぇわ
ラッキー・ブルート
ギラギラ
唱
クラクラ
レディメイド
MIRROR
シャルル
エルフ
Value
Stay Gold
ルル
ウタカタララバイ
愛して愛して愛して
逆光
ザネリ
ヒバナ
Episode X
踊
ロックスター
わたしに花束
新時代
【フロリダ州オーランド・Kia Center公演】
うっせぇわ
ラッキー・ブルート
ギラギラ
唱
クラクラ
レディメイド
MIRROR
シャルル
エルフ
Stay Gold
Value
ルル
ウタカタララバイ
愛して愛して愛して
逆光
ヒバナ
Episode X
踊
ロックスター
Chandelier
新時代
＜全形態共通、封入特典＞
■LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』購入者限定 ：「Ado STADIUM LIVE 2026」公演チケット特別席応募シリアル
『Hibana』をご購入、ご応募いただいたお客様を対象に「Ado STADIUM LIVE 2026」公演の特別席購入権が抽選で当たる応募企画です。
先行受付期間：2026年3月25日(水)10:00〜4月5日(日)23:59
「Ado STADIUM LIVE 2026」の情報はこちら
https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com/articles/news/ar26oTjF82KqhFfDZfDCySQ2
※応募抽選用シリアルナンバー付きチラシは初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入。
※チケットは抽選です。ご当選者様のみ購入することができます。
チケットはご購入いただくもので、招待ではございませんのでご注意ください。
また決済時、チケット料金に加え各種手数料がかかります。予めご了承ください。
＜店舗別CD購入特典＞
LIVE Blu-ray＆DVD『Hibana』を各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着で特典を差し上げます。特典のデザイン及び詳細は後日ご案内いたします。
【対象店舗/特典内容】
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×68mm)
・TOWER RECORDS：カレンダーポスター（A2）
・HMV：クリアファイル(A4)
・TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー（54×86mm）
・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)
・楽天ブックス：アクリルパネル (A6)
・セブンネットショッピング：ラバーバンド
・ネオウィング/ CDJAPAN(OVERSEAS) ： 缶バッジ（100mm）
・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー(約50×68mm)
・その他一般店：ポストカード
※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。
※UNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopの特典は同一です。
※NEOWINGとCDJAPAN(OVERSEAS)の特典は同一です。
※各特典のデザイン、仕様は後日ご案内いたします。
【注意事項】
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※Blu-rayまたはDVDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。
※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。
◾️「エンゼルシーク」
2026年1月26日（月）22:00 全世界同時配信
配信：https://ado.lnk.to/angelseekPR
◾️＜Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”＞
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/ado/exhibition-adotomy/
◆東京
場所：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場
期間：2026年1月18日（日）〜 2026年2月1日（日）
営業時間：11:00〜21:00
東京都渋谷区宇田川町21-1
・JR山手線 渋谷駅 ハチ公改札徒歩約3分
・東京メトロ 半蔵門線・副都心線地下通路（渋谷ちかみち）出口A6-Cから徒歩約1分
https://www.sogo-seibu.jp/shibuya
◆大阪
場所：なんばスカイオ７階コンベンションホール
期間：2026年2月12日（木）〜 2026年2月23日（月・祝）
営業時間：11:00〜21:00
大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60
・南海なんば駅約 徒歩1分
・大阪メトロ御堂筋線なんば駅 約7分
https://www.nambaskyo-convention.com
◆入場チケット
・前売券
前売入場券：1,800円（税込）
グッズ付前売入場券：4,800円（税込）
▼グッズ内容
コレクションケース、 チケットキーホルダー、トレーディングカード、ピンバッジ2個セット
※東京会場、大阪会場にてグッズデザインが異なります。
※無くなり次第販売終了となります。
※グッズ付前売券のグッズは会場にて引換いたします。後日引き換えはお受けできませんので予めご了承ください。
・当日券
入場券：2,300円（税込）
※当日会場窓口にて販売いたします。
※前売券が完売の場合は会場窓口での販売はございません。
※日時によっては、会場で当日券の販売がない可能性がございます。
◾️『ビバリウム Adoと私』
2026年2月26日（木）発売
著者：小松成美 発行：株式会社KADOKAWA ISBN：978-4-04-897660-2
価格：1,870円（税込）頁数：336 判型：四六判並製
予約リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_novelPR
▼「ビバリウム」
2026年2月18日（水）配信
リンク：https://ado.lnk.to/vivarium_songPR
■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞
2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム
開場 / 開演：16:00 / 18:00
クラウドナイン公式アプリ プレミアム会員先行予約
2026年1月19日（月）10:00 〜2026年1月25日（日）23:59 ローソンチケット（抽選）
アプリダウンロード：https://c-rayon.com/result/cloudnine/
▼チケット料金
VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）
SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）
ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）
S席￥15,000（消費税込み）
A席￥10,000（消費税込み）
A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）
B席￥7,000（消費税込み）
車椅子席\15,000（消費税込み）
＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
＊1申込につき4枚まで
＊ファミリー席限定 4枚まで
＊車椅子席は2枚まで
◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。
電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）
※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）
