1月22日、6人組アイドルグループ「SixTONES」が、全員でバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した。番組で「心理テスト」がおこなわれたが、この内容がファンの間で物議を醸している。

SixTONESはこの日、CDデビュー6周年を迎えた。特別な日とあって、6人は朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）や『めざましテレビ』（フジテレビ系）、昼の情報番組『ひるおび』（TBS系）など、局をまたいで生放送の番組に出ずっぱり状態だった。『ぽかぽか』もその流れで出演したのだが……。

「6人が、メンバー同士の関係性がわかるという心理テストに挑戦する内容でした。質問内容は、『誕生日にメンバーから異なる箱の色のプレゼントをもらったら、黄色と青色の箱は誰からのもの？』といった他愛ないもので、6人はメンバーの名前が書かれたネームプレートを使って、フリップで回答する方式でした。

ただ、黄色の箱は『相性がいいメンバー』、青色の箱は『相性が悪いメンバー』と、直感でメンバーの名前を挙げさせて、じつはその回答にネガティブな内容が含まれていたのです。おめでたい日に“いじわる”な企画をおこなったとして、SNSで番組に対する批判の声が続出し、炎上する事態になりました」（芸能記者）

“いじわる企画”が思わぬ波紋を呼ぶことになったが、放送後のXでは

《後半の樹くんの悲しそうな顔が少し見てて悲しかった》

《じゅりの顔みたか？？傷ついてたよ》

《ぽかぽか観てたけど…何か樹くんの笑顔が心理テストのときだけまったくなかった、、》

など、田中樹の表情を心配する声が聞かれていた。最後におこなわれた「怖いと評判のお化け屋敷に全員で入るとき、先頭と最後尾になるのは誰？」という心理テストが原因のようだ。

「こちらも6人が先頭、最後尾に想定するメンバーの名前をフリップで回答したところ、先頭が『大きな信頼を寄せているメンバー』、最後尾が『まったく信頼してないメンバー』という内容でした。ただ、田中さんも含めて6人中4人が最後尾に彼の名前を挙げていたため、ほとんどのメンバーから“田中さんが信頼されてない”という結果になってしまったのです。

田中さんは戸惑った表情を浮かべており、ほかのメンバーもリアクションに困っている様子でした。普段の田中さんはグループ内のムードメーカーで、バラエティ番組でも笑顔を絶やさないため、今回の表情に悲しむファンも多かったのでしょう」（前出・芸能記者）

今回の企画に疑問を持たれたのには、こんな理由もあるようだ。

「SixTONESは朝5時半ごろに『THE TIME,』、6時半すぎに『めざましテレビ』と朝早くから出演し、その後も移動を挟んで、昼の『ぽかぽか』に出演するというハードスケジュールでした。デビュー記念日というおめでたい日にフル稼働状態で、番組を盛り上げていたにもかかわらず、田中さんを筆頭にメンバーを困らせる企画がおこなわれたことに疑問を抱くファンも多かったのでしょう。SNSでは、『SixTONESかわいそう』と同情する声も見受けられます」（同前）

お化け屋敷の心理テスト終了後、田中はなにも言わず、フリップの“信頼を寄せるメンバー”とされる「先頭」の欄に5人全員のネームプレートを重ねて張り付けていた。デビュー6年め、SixTONESは強い絆で結ばれているはずだ。