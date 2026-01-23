ウォルト・ディズニー・カンパニーが「第98回アカデミー賞」にて5つのノミネートを獲得。

大ヒット上映中の『ズートピア２』、ディズニープラス配信中の『星つなぎのエリオ』が長編アニメーション映画賞にノミネートされたほか、劇場公開中の『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は2部門でノミネートされました！

ウォルト・ディズニー・カンパニー「第98回アカデミー賞」5つのノミネートを獲得

ウォルト・ディズニー・カンパニーが「第98回アカデミー賞」にて、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ、20世紀スタジオ 、ピクサー・アニメーション・スタジオおよびディズニープラスなど、ディズニーが持つスタジオとプラットフォームから、合計5つのノミネートを獲得。

ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオからは、現在大ヒット上映中の『ズートピア2』がノミネートされました。

国内興行収入130億円を突破、全世界興行収入も17億ドル（※日本円で2,703億円）に到達し、洋画アニメーション史上およびディズニー＆ピクサー作品史上で歴代1位を達成するなど、アニメーション史に残る記録的快挙を次々と打ち立てる中、長編アニメーション映画賞でノミネートを獲得。

同じく劇場公開中で、公開後わずか18日の驚異的なスクードで映画の大ヒットのひとつの指標とされる全世界興行収入10億ドルを突破、先日13億ドルに到達した『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、衣裳デザイン賞および視覚効果賞の2部門でノミネートされました。

さらに、2025年公開のディズニー＆クサーー映画で、現在ディズニープラスにて見放題独占配信中の『星つなぎのエリオ』も長編アニメーション映画賞でノミネートを獲得。

ディズニー映画は2025年、全世界興行収入で65億ドルを達成し、年間興行収入ランキングにおいて世界第1位のスタジオとなりました。

こうした実績を背景に、今回ウォルト・ディズニー・スタジオを象徴するアニメーションで確かな存在感を示し、世界中の観客を劇場へと引き戻しているディズニー映画の勢いを、アカデミー賞の舞台においても改めて印象づける結果に。

第98回アカデミー賞の授賞式は、2026年3月15日（米現地時間）に開催されます。

第98回アカデミー賞 ノミネート作品一覧

『ズートピア2』｜ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ1部門ノミネート|大ヒット上映中・長編アニメーション映画賞-ジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード、イヴェット・メリノ『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』｜20世紀スタジオ2部門ノミネート|大ヒット上映中・衣裳デザイン賞・視覚効果賞『星つなぎのエリオ』｜ピクサー・アニメーション・スタジオ1部門ノミネート|ディズニープラスで見放題独占配信中・長編アニメーション映画賞-マデリン・シャラフィアン、ドミー・シー、エイドリアン・モリーナ、メアリー・アリス・ドラム『RetirementPlan(原題)』｜ディズニープラス1部門ノミネート|イギリス・ヨーロッパ地域のみディズニープラスで配信中・短編アニメーション賞-ジョン・ケリー、アンドリュー・フリードマン

ウォルト・ディズニー・スタジオを象徴するアニメーションで確かな存在感を示し、継続的なクリエイティブ力を印象づける結果に！

「第98回アカデミー賞」にて5つのノミネートを獲得したウォルト・ディズニー・カンパニーの紹介でした。

