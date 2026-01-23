小さな子供に優しすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で173万4000回再生を突破し、「優しいわんこですね」「表情が最高です」「きっと心配してるんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小さな男の子がママに叱られていると、大型犬が間に入って…まるで『人間のような行動』】

男の子がママに叱られていると…

Instagramアカウント「k_donpochi」の投稿主さんは、家族想いな『どん兵衛』ちゃんと『ぽち』ちゃん、イタズラ大好き双子兄弟と暮らしているそうです。

この日、双子のうちの1人が、ママに怒られていました。男の子は、「ごちそうさま」と挨拶をしなかった模様。「ごめんなさい」もしなかったため、説教を受けていたのでした。

ママと男の子の様子をみたどん兵衛ちゃんは、心配そうに2人の顔を見比べていたといいます。怒っているママに、泣いている男の子…。実は、どん兵衛ちゃんは双子兄弟のことが大好き！しょんぼり顔の男の子を見て、思わずかばいたくなってしまったようです。

人間のような行動にホッコリ

男の子は、なかなか「ごめんなさい」を言うことが出来ません。ついにはキャパオーバーで泣き出してしまいました。すると、どん兵衛ちゃんがママと男の子の間に割って入ったといいます。

「もう可哀相だよ」「やめてあげて」と言わんばかりに、ママに前足でアピールをするどん兵衛ちゃん…。そのあとも、男の子と並んで一緒に謝ろうとしたりと、必死にフォローしていたそうです。

どん兵衛ちゃんの後押しのおかげで、男の子はやっと謝ることができました。最後はママが男の子をぎゅっと抱きしめて、説教の時間は終わり！！上手に仲裁したどん兵衛ちゃんの優しさは、まるで人間のようでもありますね♡

この投稿には「健気で涙が出ちゃう」「これこそ愛情だよね」「賢くて愛おしい…」などの温かなコメントが寄せられています。

鉄壁のガードで子供を守る！！

別の日、もう1人の双子の男の子が怒られていました。何の理由もなく、食器を割ってしまったのです。ママに怒られている間、男の子の両隣にはどん兵衛ちゃんとぽちちゃんが…！！

ときには前足で「もうやめてあげて」と援護しながら、なんとかママの怒りを鎮めようとしていたといいます。大型犬2匹の底なしの優しさに、思わず感動してしまうワンシーンでした。

どん兵衛ちゃん＆ぽちちゃん、そして双子兄弟の賑やかな日常はInstagramアカウント「k_donpochi」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「k_donpochi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。