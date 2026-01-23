¼Â¤ÏÀ°È÷¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ö²Í¶õ¼Ö¸¡¡×¤ÇÏ·ÊÞ¹©¾ì¤¬¡ÈÂáÊá¡É ÉÔÀµ¼ÖÎ¾¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© ÇØ·Ê¤Ë¡È»ö¶È¾µ·Ñ¤Î°Ç¡É
¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ö¸¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¸òÄÌÁÜºº²Ý¤È°ìµÜ½ð¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ö¸¡¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î¡Ö¤Ë¤à¤é¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡×¼ÒÄ¹¡¦Àîºêµ®É§ÍÆµ¿¼Ô(49)¤ÈÆ±½ê¤Ç¼«Æ°¼Ö¸¡ºº°÷¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡ÖWander Factory¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦ÇßÅÄËÍÆµ¿¼Ô(43)¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤Î3¿Í¤ò2026Ç¯1·î13Æü¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ê¥Ë¥³¥ì!?¡Û¤É¤¦¸«¤Æ¤â°ÜÆ°¼°¥ª¡¼¥Ó¥¹¤Ê¡Ö¼Ö¸¡ÀÚ¤ìÊá¤Þ¤¨¤ë¤¾ÈëÌ©Ê¼´ï¡×¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ö¸¡¤È¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤òÀ°È÷¹©¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤ÊÀ°È÷¤äÅÀ¸¡¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¡¢¼Ö¸¡¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£2025Ç¯9·î¡Á10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼ÖÎ¾6Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ö¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µõµ¶Í°õ¸øÊ¸½ñºîÀ®¤È¹Ô»È¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍÆµ¿¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ë¤à¤é¼«Æ°¼Ö¡×¤Î¼Ö¸¡·ÑÂ³¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯1¡Á9·î¤Ç1700·ï¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï»ØÄêÀ°È÷¹©¾ì¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢±¿Í¢¶É¤Ë¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÊÝ°Â´ð½àÅ¬¹çÀ¸¡ºº¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÉÔÀµ¤¬¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤¿¼Ö¸¡¤Î·ÑÂ³¿½ÀÁ¤ÎµÞÁý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç300Âæ¤Î¿½ÀÁ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤¦¹âÎð¤Ç¡Ä¡×
¡¡¼Ö¸¡¥é¥¤¥ó¤äÀ°È÷»Î¤ÎÁý¶¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¡¢¤Ë¤à¤é¼«Æ°¼Ö¤¬Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¼Ò¤ÎÎ±¼éÈÖ¤òÌ¾¾è¤ë½÷À¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Î12·î¤Ë¼ÒÄ¹¤¬¸òÂØ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½¡×
¡½¡½¼ÒÄ¹¤¬¸òÂØ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£Á°¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤â¤¦¹âÎð¤Ç¡¢¸å·Ñ¼Ô¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡½¡½À°È÷¹©¾ì¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡©
¡Ö¡Ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡Ë¤³¤³¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£½ñÎà¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÉÔÀµ¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæÉô±¿Í¢¶É¤Ï¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤È¤ÏÊÌ¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤à¤é¼«Æ°¼Ö¤Î½èÊ¬¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢6¤«·î¡Á1Ç¯Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃæÅç¤ß¤Ê¤ß»£±Æ¡Ë
¡¡¼Ö¸¡¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ÇÂáÊá¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ°È÷¹©¾ì¤Ç¼õ¤±¤¿¼ÖÎ¾¤Ï±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃæÉô±¿Í¢¶ÉÀ°È÷²Ý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î±¿Å¾Á°ÅÀ¸¡¤äÄê´üÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Ç°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÑÂ³¼Ö¸¡¤ò¼õ¤±¤¿¼ÖÎ¾¤Î¼Ö¸¡´ü´Ö¤ÏÍ¸ú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2025Ç¯¤ÎÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡²þÀµ¸å¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¼Ö¸¡¤Ï¤ï¤º¤«3Âæ¤Ç»ØÄê¹©¾ì¤ÎÇ§¾Ú¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å2Ç¯´Ö¤Ï·ç³Ê´ü´Ö¤¬Â³¤¯È³Â§¶¯²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÈ÷¤â»ñ³Ê¤â°ì½Ö¤Ç¼º¤¦ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Æ°¼ÖÀ°È÷»Î¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¡£»ö¶È·Ñ¾µ¤ËÀø¤à°Ç¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£