100均で凄い商品売ってた…！ファスナーを開けてびっくり！変わった裏地の黒バッグ

ダイソーをパトロールしていると、使いやすそうなショルダーバッグを発見しました。メッシュポケットがあったり、カラビナなどがかけられるベルトが付いていたりと、これだけでも十分機能的なのですが…驚いたのが1番大きな収納スペース部分。なんと内側がアルミ素材でできていたんです！詳しく見ていきましょう！

商品情報

商品名：ポケット付ショルダーバッグ（内側アルミシート付、ブラック）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480556208

シンプルなショルダーバッグだと思いきや…！ダイソーで凄い商品をGET

ダイソーをパトロールしていると、バッグ売り場で使いやすそうなアイテムを発見しました。今回購入してきたのは、その名も『ポケット付ショルダーバッグ（内側アルミシート付、ブラック）』。お値段は￥220（税込）でした。

外側のメッシュ状のポケットは、スマホを入れてもまだ余裕があります。

裏側には、カラビナなどがかけられるベルトが付いています。防犯ブザーや小銭入れなど、サッと使いたいアイテムをぶら下げておけるのが嬉しいです。

裏地がアルミ素材になってる！ダイソーの『ポケット付ショルダーバッグ（内側アルミシート付、ブラック）』

なにより凄いのが、裏地がアルミ蒸着シートと発泡ポリエチレンでできていること！保冷バッグ、ランチバッグなどでよく見かけますが、外出時に身につけるショルダーバッグでは珍しい仕様ですよね。

試しに缶に入った容量約390mlのドリンクを用意しましたが、すっぽり入るサイズ感がGOOD。夏であれば、クールネックリングや保冷剤などを入れておけるので、お出かけが快適になります。

今の時期は普通のバッグとして使えるのが◎今度はエコバッグ、メモ帳、ウェットティッシュ、長財布などを収納してみました。マチがあるので見た目以上にたっぷり入りますよ。

今回はダイソーのポケット付ショルダーバッグ（内側アルミシート付、ブラック）をご紹介しました。

残念ながらショルダーベルトは着脱不可・調整不可ですが、厚みのあるアウターを着用していても、斜めかけできましたので筆者的には問題なしです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。