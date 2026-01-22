米マイクロソフトは、ARMベースのプロセッサを搭載したWindows 11向けに「Xboxアプリ」の提供を開始した。ARM版Windows 11搭載パソコンでも、Microsoft StoreおよびXbox公式サイトからアプリをダウンロードできる。

これまでインテルやAMD製のプロセッサ搭載パソコンが中心だったXboxアプリが、クアルコム製「Snapdragon X」シリーズなどを搭載したARMデバイスでも、ネイティブ対応の形で利用可能になった。これにより、Xbox PCアプリのゲームカタログから多数のタイトルを直接ARMデバイスにダウンロードしてプレイできるようになる。

マイクロソフトによれば、現在「Xbox Game Pass」カタログの85％超のタイトルがARMベースのWindows 11 PCで動作する互換性を持つ。また、対応が進んでいないタイトルについても、Xbox Cloud Gamingを通じてストリーミングで高品質なコンソールゲームをプレイできる。

今回のアップデートでは、x86/x64ソフトウェアをARM上で実行するエミュレーション層「Prism」がAVXおよびAVX2命令セットに対応し、より多くのモダンゲームとの互換性が確保されている。また、Epic Anti-Cheat（EAC）対応により、「Gears of War: Reloaded」や「フォートナイト」など人気タイトルのプレイが可能になっている。

この対応により、ARM版Windows 11搭載パソコンでも、ネイティブに近い形でXboxアプリを通じたゲーム体験が利用でき、クラウドプレイとローカルプレイの両方を活用しながら、多様なゲームを楽しめるようになった。