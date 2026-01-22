蕎麦前の充実度に驚き！　どこにも負けない辛口ツユの蕎麦も絶品、ゆったりと食事を楽しめる空間

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・赤羽橋の蕎麦店『蕎麦切 砥喜和』です。

蕎麦を味わい随所に感じる江戸の「粋」

江戸時代、武家屋敷が建ち並んだという旧三田綱町の一角に佇む。『暗闇坂 宮下麻布』などを展開する、僖成（きなり）が営む蕎麦店だ。街並みに溶け込む高級感のある店構えながら、店内はくつろげる雰囲気。

「蕎麦屋は江戸時代、気軽に飲める場でもありました。お客様には肩ひじ張らずに食事を楽しんでいただきたい」と広報の大沢宏一郎さん。

現在の蕎麦の品種は食感や香りがよく、ルチンを多く含む「キタミツキ」。ツユは「どこにも負けないくらい辛口」を目指し、みりんではなく熊本産「赤酒」を使う。豊かな蕎麦の風味と、キリッとしたツユがよく合う。

和食グループとあって蕎麦前の豊富さも自慢。

蕎麦がき田楽990円、鰊の旨煮880円、北雪純米1150円

『蕎麦切 砥喜和』（手前から順に）蕎麦がき田楽 990円、鰊の旨煮 880円、北雪 純米 1150円 蕎麦がきと蕎麦味噌を共に味わう逸品。じっくり煮ふくめられた鰊はやさしい薄味

人気のかき揚げは、繊細な衣と香ばしい小エビがたまらない。オリジナルの「蕎麦刺し」は塩麹かわさび醤油でいただく。蕎麦切とも蕎麦がきとも違う、蕎麦の新たな味わいだ。

［住所］東京都港区三田2-6-13コート三田1階

［電話］03-6435-2178

［営業時間］11時半〜14時、17時〜22時（土・日：〜21時）

［休日］月

［交通］都営大江戸線赤羽橋駅赤羽橋口から徒歩6分

