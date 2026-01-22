男子ボウリング対決を制し、夜の特別デートの権利を手にしたりおは、第一印象から気になっていたりなを指名。アイススケートで転びまくりながらも、一発芸を披露し全力アピールを続けるりおに、りなは大爆笑。全力投球のりおに、スタジオからも称賛が飛び交った。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。19日はテグ編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

りな（森元莉那、高2／大阪府）

みせら（久保田海音、高1／埼玉県）

【継続】

ひなた（田中陽菜、高2／静岡県、「卒業編2025 inソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

もか（代田萌花、高1／広島県、「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けんせい（小島健生、高3／福島県）

ゆうた（西小路侑汰、高2／栃木県）

りお（酒井理央、高2／東京都）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」「チェンマイ編」からの継続）

りお＆りなの夜デート！アイススケートでりなを笑わせるりおに、井上絶賛

1日目の昼、男子ボウリング対決で勝利した2名が気になる相手と夜の特別デートに行く権利を得られることになり、制したのはりおとりくと。告白された人数16人というモテ男子・りおが第一印象から気になっていたりなを指名した。りなはYouTuber・元ばんばんざい流那の妹で今回の参加に話題となっていた人物だ。

夜の特別デートの場は、アイススケートリンク。スケート靴を履いて早速滑り出すも、りおは転倒続き。りおが「あぶねー！」と叫びながらも必死に立ち上がる姿とは対照的に、上手く滑るりなは「ハの字にして！」とアドバイスしながら、和気あいあいと2人きりの空間を楽しむ。

途中、りなが「競走して負けたら一発芸とかどう？」と提案。未だ要領を得られていないりおは「まじすか…」と戸惑いながらも全力で応戦、あっけなく序盤で転倒するも、マジで冷たい！」とどこまでもりなを笑わせる。そんなりおに、井上は「りお百点よ！」とその明るさを絶賛する。

そして、罰ゲームの一発芸をその場で披露。体温が40度だと思ったら脇の角度という体温計ネタにりなは涙を流して大爆笑し、「おもしろかったからいいよ！合格」と太鼓判。終始楽しそうな2人を、スタジオの見届人らも温かく見守った。

「もう『気になってる』から『好き』になってる」りおの真剣なアプローチ

スケートを終え、ホットドリンクを飲みながら2ショットへ。りおはりなを誘った理由について、「1番最初の時から愛嬌良くて可愛い子だなと思って」と切り出し、「まだ1日目の夜で早いかもしれないけど、もう『気になってる』から『好き』って言う気持ちになってて」と真っ直ぐに想いを伝える。

さらにりおは、他に気になっている相手ともきちんと話してほしい、という配慮は見せつつも、「好きって気持ちは負けないから、考えて欲しいです」とりなの目を見つめ、りなは静かに「考えます」と応えた。

りなとの距離が縮まったところで、りおが「滑った時とか普通なら気まずい雰囲気なのかなと思ったんだけどめっちゃ笑ってくれた」とほっとしたように話すと、りなが「面白いめっちゃ。面白くて笑ってるあれは！」と言い、りおは「え、もう一個やっていい？」とノリノリで、持ちネタがいくつもある様子に、井上は「こいつ超人気者やねんな」と興味津々だ。

2つめの一発芸にりなが「一発ギャグをすぐできるのってすごくない？」と感嘆の声をあげ、井上も「素晴らしい、素晴らしい」と称賛。りおは「楽しませるのが俺めっちゃ好きだから」と笑顔。そのうえで、「俺ももっとアピールしたいから、遠慮せずにアピールします」と宣言し、特別デートを終えた。