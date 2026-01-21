

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』Ⓒ創通・サンライズ

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開初日1月30日午前0時より、世界最速上映の実施が決定した。全国7都市16劇場で実施される。

2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ。そのシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日に公開される。

公開初日1月30日午前0時より、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をいち早く鑑賞できる、世界最速上映の実施が決定した。全国7都市16劇場で実施される。

また、本作の公開に先駆け、第1章を振り返るダイジェスト映像「これまでの『閃光のハサウェイ』」をガンダム公式 YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」で公開した。

そして、発売中のムビチケ前売券（オンライン）を購入し、公開日から3日間以内に鑑賞するともらえる＜特別ビジュアル ムビチケデジタルカード＞の絵柄を公開した。

さらに、本作の公開を記念した、ガンダムシリーズ横断企画「Call of Hathaway」より、ガンダムシリーズ全8作品と『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』がクロスオ−バーする特別PVを本日から毎日公開する。

実施劇場

■東京・新宿ピカデリー・TOHO シネマズ新宿・新宿バルト 9・109 シネマズプレミアム新宿・グランドシネマサンシャイン 池袋■大阪・なんばパークスシネマ・TOHO シネマズなんば・T・ジョイ梅田■京都・MOVIX 京都■愛知・ミッドランドスクエア シネマ・109 シネマズ名古屋■広島・MOVIX 広島駅■福岡・T・ジョイ博多・ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13■北海道・TOHO シネマズすすきの・ローソン・ユナイテッドシネマ札幌