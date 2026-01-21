IFHA（国際競馬統括機関連盟）が発表した「世界のトップ100G1レース」において、2025年の東京大賞典（G1）が92位タイにランクインした。東京大賞典が同ランキングでトップ100入りするのは3年連続となる。

東京大賞典は、ダート競馬の一年の総決算として年末に行われるビッグレースで、2011年からは地方競馬で唯一の国際G1競走として実施されている。日本全国からダートグレード戦線の実績馬が集結し、2014年以降は海外馬の参戦もあるなど、その年のダート王を決する真のグランプリレースとして位置づけられている。

3年連続ランクイン

2025年12月29日に行われた第71回東京大賞典では、ディクテオン（せん7）が優勝。2着ミッキーファイト、3着アウトレンジ、4着キングズソードまでの上位4頭の公式レーティング平均値は116となり、これが今回の評価につながった。

「世界のトップ100G1レース」は、年間レースレーティングの上位100競走をランキングしたもので、当該競走の上位4着までの馬の公式レーティング平均値を基準として算出される。