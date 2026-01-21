4月29日公開の実写映画『SAKAMOTO DAYS』について、新たな情報が公開。主人公・坂本太郎の命を狙う集団、X（スラー）一味のキャストとして、改造人間・鹿島を塩野瑛久が、透明スーツを武器とする殺し屋・勢羽夏生を渡邊圭祐が演じることが明らかとなった。

参考：『SAKAMOTO DAYS』に塩野瑛久＆渡邊圭祐が出演 X（スラー）のキャラビジュアルも

しかし一味を統率するX（スラー）その人については「シークレットキャスト」として情報が伏せられており、ファンのあいだではさまざまな予想が飛び交っている。本稿ではX（スラー）を実写化する際のポイントと合わせて、シークレットキャストの予想を行ってみたい。

『SAKAMOTO DAYS』は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載されている鈴木祐斗のマンガが原作。史上最強の殺し屋と恐れられた坂本太郎が足を洗い、幸せな家庭を築くものの、そのもとに凶悪な刺客たちが襲い掛かる……というストーリーだ。

そんななかで登場するX（スラー）は、「殺し屋殺し」として恐れられる人物。坂本に10億円の懸賞金を賭けたり、凶悪な死刑囚たちを日本に解き放ったりと、底知れない行動で物語に波乱を巻き起こしていく。

坂本と古い因縁をもつ“ラスボス”の立ち位置だが、その正体は謎に包まれており、普段の言動も人間らしい感情を見せることがほとんどない。しかし周囲には強い忠誠心をもった仲間たちを引き連れており、カリスマ性の高さを窺わせる。また全力の坂本を一方的に圧倒できるほどの戦闘力を持っていることも大きな特徴だ。

そのため実写版のX（スラー）は、殺気に満ちた佇まいや、クールでミステリアスな雰囲気を再現することが重要となるだろう。

そのイメージに合いそうな実写キャストとしては、たとえば新田真剣佑の名前が思い浮かぶ。『るろうに剣心 最終章 The Final』の雪代縁役やNetflixシリーズ『ONE PIECE』のロロノア・ゾロなどを演じてきた真剣佑なら、ラスボスにふさわしいカリスマ性を表現してくれそうだ。

またファンのあいだでは、山田裕貴もキャスト候補として言及されていた。たしかに『東京リベンジャーズ』シリーズでドラケンこと龍宮寺堅役を演じた山田であれば、X（スラー）の殺気を上手く表現できるかもしれない。

なお、実写版は脚本・監督を福田雄一が務め、Snow Manの目黒蓮が主人公の坂本役を担当。朝倉シン役に高橋文哉、坂本葵役に上戸彩、陸少糖（ルーシャオタン）役に横田真悠、眞霜平助役に戸塚純貴が抜擢されている。

今のところ南雲や神々廻、大佛といった人気キャラクターがいる特務部隊「ORDER」についてはキャストが明かされていないので、続報の到着を期待して待ちたい。（文＝キットゥン希美）