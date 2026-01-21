¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¶¯ÎÏ¤Ê¿å¿¡¤¤Ç´°Á´¼«Æ°À¶ÁÝ¡ª Ä¶Çö·¿¤ÎRoborockºÇ¶¯¥â¥Ç¥ë¡ÖQrevo Curv 2 Pro¡×
¡¡SB C¡õS¤ÈBeijing Roborock Technology¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ¶ÁÝÀÇ½¤òÍ»¹ç¤·¤¿ºÇ¿·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock Qrevo Curv 2 Pro¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯ ¥¥å¡¼¥ì¥Ü ¥«¡¼¥Ö ¥Ä¡¼ ¥×¥í¡Ë¡×¤ò2·î4Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤È¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï21Ëü9780±ß¡£1·î21Æü¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Qrevo Curv 2 Pro¤Ï¡¢Roborock»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë2Ëü5000Pa¤Î¶¯ÎÏµÛ°ú¤òÅëºÜ¡£Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤é¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È±ü¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÛ¤¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤È¥â¥Ã¥×¤¬3cm¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¿å¿¡¤¤ÏºÇÂç200²óÅ¾¡¿Ê¬¡ß12N¤Î²Ã½Å¤Ç´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Þ¤Ç½üµî¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÀß·×¤À¡£
¡¡7.98cm¤È¤¤¤¦ËÜÂÎ¤ÎÇö¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£³ÊÇ¼¼°LDS¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈToF¥»¥ó¥µ¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñ²¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Æ°¤Ç¾å²¼¤·¡¢»à³Ñ¤òºÇ¾®²½¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£·¹¼Ð¤â¸¡ÃÎ¤·¡¢ËÜÂÎ¤Î½ýÉÕ¤¤òËÉ¤°¡£
¡¡»Í¶ù¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¿¤Ó¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ù¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨100¡ó¤ò¼Â¸½¡£¿å¿¡¤¥â¥Ã¥×¤âÊÉºÝ¤Þ¤Ç´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Éô²°¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤ËËá¤¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¡¦¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤È¤â¤ËÌÓ¤Î¤«¤é¤Þ¤ê¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RGB¥«¥á¥é¤È¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢201¼ïÎà¤Î¾®¤µ¤ÊÊªÂÎ¤òÇ§¼±¤·¤Æ²óÈò¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊAI²óÈòµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£²£Êý¸þ¤Î¾ã³²Êª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²È¶ñ¤äÊÉºÝ¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿À¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÉÕÂ°¤Î4wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¡ÖQ4¡×¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¼«Æ°¼ý½¸¡ÊºÇÂç60ÆüÊ¬¡Ë¡×¡Ö¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡Ê100¡î²¹¿å¤Ç99.99¡ó½ü¶Ý¡Ë¡×¡Ö¥â¥Ã¥×´¥Áç¡ÊÌó55¡î¤Î²¹É÷¡Ë¡×¡Ö¼«Æ°µë¿å¡×¡Ö¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°¼è¤ê³°¤·¡ÊµÛ°ú¤Î¤ß¤ÎÁÝ½ü»þ¡Ë¡×¤ò¼«Æ°²½¡£¥â¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äµë¿å¤Î¼ê´Ö¤¬¤Û¤ÜÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÍúÎò¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¡¦µÛ°úÎÏ¡¦¿åÎÌ¤ò¼«Æ°Ä´À°¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü³ÎÇ§¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤â²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Wi-Fi´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡ÖHello Rocky¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Qrevo Curv 2 Pro¤Ï¡¢Çö·¿¡¦¹âµÛ°ú¡¦¹âÀºÅÙ²óÈò¡¦¼«Æ°²½¤ÎÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾ï¤Ë²È¤ò¥¥ì¥¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üRoborock»Ë¾åºÇ¹â¡Ö2Ëü5000Pa¡×¤ÎµÛ°úÎÏ
¡¡Qrevo Curv 2 Pro¤Ï¡¢Roborock»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë2Ëü5000Pa¤Î¶¯ÎÏµÛ°ú¤òÅëºÜ¡£Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤é¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È±ü¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÛ¤¤¾å¤²¡¢¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤È¥â¥Ã¥×¤¬3cm¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¿å¿¡¤¤ÏºÇÂç200²óÅ¾¡¿Ê¬¡ß12N¤Î²Ã½Å¤Ç´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Þ¤Ç½üµî¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÀß·×¤À¡£
¡¡7.98cm¤È¤¤¤¦ËÜÂÎ¤ÎÇö¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£³ÊÇ¼¼°LDS¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈToF¥»¥ó¥µ¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¶ñ²¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼«Æ°¤Ç¾å²¼¤·¡¢»à³Ñ¤òºÇ¾®²½¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£·¹¼Ð¤â¸¡ÃÎ¤·¡¢ËÜÂÎ¤Î½ýÉÕ¤¤òËÉ¤°¡£
¡¡»Í¶ù¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¿¤Ó¤ë¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ù¤Î¥«¥Ð¡¼Î¨100¡ó¤ò¼Â¸½¡£¿å¿¡¤¥â¥Ã¥×¤âÊÉºÝ¤Þ¤Ç´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Éô²°¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤ËËá¤¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¡¦¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤È¤â¤ËÌÓ¤Î¤«¤é¤Þ¤ê¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RGB¥«¥á¥é¤È¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¥É¥é¥¤¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢201¼ïÎà¤Î¾®¤µ¤ÊÊªÂÎ¤òÇ§¼±¤·¤Æ²óÈò¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊAI²óÈòµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£²£Êý¸þ¤Î¾ã³²Êª¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢²È¶ñ¤äÊÉºÝ¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¿À¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÉÕÂ°¤Î4wayÁ´¼«Æ°¥É¥Ã¥¯¡ÖQ4¡×¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¼«Æ°¼ý½¸¡ÊºÇÂç60ÆüÊ¬¡Ë¡×¡Ö¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡Ê100¡î²¹¿å¤Ç99.99¡ó½ü¶Ý¡Ë¡×¡Ö¥â¥Ã¥×´¥Áç¡ÊÌó55¡î¤Î²¹É÷¡Ë¡×¡Ö¼«Æ°µë¿å¡×¡Ö¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°¼è¤ê³°¤·¡ÊµÛ°ú¤Î¤ß¤ÎÁÝ½ü»þ¡Ë¡×¤ò¼«Æ°²½¡£¥â¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äµë¿å¤Î¼ê´Ö¤¬¤Û¤ÜÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢´Ö¼è¤ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÍúÎò¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥ë¡¼¥È¡¦µÛ°úÎÏ¡¦¿åÎÌ¤ò¼«Æ°Ä´À°¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü³ÎÇ§¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤â²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Wi-Fi´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡ÖHello Rocky¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Qrevo Curv 2 Pro¤Ï¡¢Çö·¿¡¦¹âµÛ°ú¡¦¹âÀºÅÙ²óÈò¡¦¼«Æ°²½¤ÎÁ´¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¾ï¤Ë²È¤ò¥¥ì¥¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£