CUTIE STREET¡¢¿·¶Ê¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×ÈäÏª¤ËÂç´¿À¼¡ª²ñ¾ì¤ò¡ÈKAWAII¡É°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤ë¡ã¥«¥ï¥³¥ìTGC¡ä
¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥ï¥³¥ìTGC¡Ë¤¬2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢CUTIE STREET¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù
¥ì¥³Âç¿·¿Í¾Þ¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½éÅÐ¾ì3°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡ÖÂè67²ó ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ ¡ÈKAWAII MAKER¡É¤ÎCUTIE STREET¤¬ÅÐ¾ì¡£
ºùÄíÍÚ²Ö¤¬¡ÖÀÅ²¬¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ1·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ø¤×¤ê¤¤å¤¤å¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤Á¤¤å¡¼¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡Ù¤Î4¶Ê¤òÈäÏª¡£
ºÇ¸å¤Ë¤ÏÀîËÜ¾ÐÎÜ¤¬¡Ö¡Ø¤×¤ê¤¤å¤¤å¡Ù¤ÎMV¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
2.¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×
3.¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×
4.¡Ö¤Á¤¤å¡¼¤á¤¤¤¯¤¢¤Ã¤×·×²è¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚKAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì12:00 ³«±é14:00 ½ª±é17:00
¡ü²ñ¾ì
¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006¡¡ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3ÃúÌÜ1-10¡Ë
¡ü¥¥ã¥¹¥È
FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡¢MORE STAR¡¢KAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH
¡üMC
Âç¾ìÉñºù¡ÊÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¸¹´ÖºÌ²Ú¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ß·°æ»ÖÈÁ¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¿ùËÜ¿¿»Ò¡ÊÀÅ²¬ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡Ø KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È