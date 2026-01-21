味全チアの林襄が独立熊本の試合でパフォーマンス

独立・九州アジアリーグに所属する火の国サラマンダーズは3月14日、15日に行われる北九州下関フェニックスとの開幕戦に台湾プロ野球（CPBL）の味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」がゲスト出演すると発表した。“奇跡のチア”とも言われる林襄も電撃来日する。

参加するメンバーは他に沛沛（ペイペイ） 、群群（チュンニー） 、詩雅（ミヤビ）の合計4人。林襄は火の国サラマンダーズの公式X（旧ツイッター）にメッセージを寄せた。

「みなさんこんにちは！ 私はドラゴンビューティーのリンシャンです」と流暢な日本語で挨拶。その後、「私は3月14日、15日に熊本に行き、火の国サラマンダーズを熱く応援します！」と意気込んだ。最後に「みなさんに会えるのを楽しみにしています」とファンに投げキッスを送った。

3月14日〜15日はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が決勝ラウンドを迎えるタイミングに電撃来日。林襄は楽天モンキーズ時代に写真集などを発売し奇跡のチアと呼ばれている。インスタグラムのフォロワー数は21日時点で182万人を超すなど、大人気となっている。（Full-Count編集部）