このところマクドナルドは数々のコラボを展開し、そのたびに商品が人気化・レア化。結果として転売が横行し、社会問題として話題になるケースも少なくありません。そんな中、登場したのは、ゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボグッズ「スライム in スライム」。

人気キャラクター「スライム」のグッズ、さらに限定品かつ抽選販売という条件付きです。その抽選に、今回ありがたいことに当選しました。せっかくなので、さっそくレビューしていきます。はたして、このスライムに実用的な使い道はあるのでしょうか。

■ スライム in スライムとは？

「スライム in スライム」は、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」とマクドナルドによる、初のグッズコラボ商品。5種類のスライムフィギュアが入れ子構造になった、いわば“スライム版マトリョーシカ”です。

ハッピーセットのおもちゃではなく、2990円（税込）という価格帯も含めて大人向けの商品。しかし混乱を避けるためか、購入方法はまさかの抽選式となっています。

マクドナルドの抽選といえば、年始の福袋が思い浮かびますが、こちらは毎年安定の落選続き。

ところが今回は、なんと当選してしまうという奇跡が起きたのです。長年の落選人生を思えば、これはもう勇者の称号を名乗ってもいいのではないでしょうか。

なお、パッケージには「転売・再販目的のご購入はご遠慮ください」との注意書きも。過去の教訓が、多少なりとも活かされている様子です。

■ 店に行き購入してみた まさかのハンバーガーと同じ扱い

購入開始は1月19日。さっそく店舗へ向かい、注文します。

注文方法はどうやらモバイルオーダー限定。つまり、このスライムは“食べ物と同じ扱い”ということになります。

案の定、画面にはおなじみの「ただいまお作りしております！」の文字が表示され、しばらくして番号が点灯。

スライム型のグッズであるにもかかわらず、扱いは完全にハンバーガーと同じです。「○○○○番のお客様〜！」と、クルーが一切の迷いなく、真顔で呼び出してきます。

いや、よく聞いてほしい。そなたが今、手渡そうとしているそれは「ハンバーガー」ではない。「スライム」だ。この状況の異様さはなかなかに味わい深いものがあります。

■ さっそく開けてみる 5匹のスライムがずらり

気を取り直して自宅に戻り、早速開封していきます。パッケージには、「5ひきのスライムたちが なかまに なりたそうに こちらをみている！」と、おなじみの意味深メッセージ。

中には注意書きが1枚。中に入っている「緩衝材」は早めに取り除いてほしいとのこと。

開け方は、各スライムを回転させる仕様。では、順に開けていきましょう。

まず現れたのは、いつもの水色をした「スライム」。一見すると1匹ですが、この中にさらに4匹が収まっています。

そして次に現れたのが、紫色の「グリマススライム」。スライムボディに、マクドナルドのキャラクター「グリマス」の表情を融合させた一体です。

かつては表舞台から姿を消していたグリマスですが、なぜか最近になって復活。そのためマクドナルドキャラクターの中でも比較的レアな存在であり、そんなグリマスがスライム化するというのは、なかなかに貴重と言えるでしょう。

ほかにも「バーディースライム」「ハンバーグラースライム」などが登場し、最深部には経験値をたくさんくれる「メタルスライム」が控える構造です。

バーディーもハンバーグラーも、近年ではあまり見かけないキャラクターだけに、思わぬ再会となりました。

シルバーボディのメタルスライムは、当然ながらプラスチック製。メッキが鏡のように反射していますが、金属ではないため、非常に軽いです。

以上の5体をすべて並べると、その光景はまさにマトリョーシカ。

その他、スライムたちをよく見てみると、最も大きい水色のスライムを除いた4体には、小さい「空気穴（通気穴）」が2箇所設けられていました。

■ さて、肝心の使い道は？おもちゃで遊んでみた

今回のスライムは、フィギュアとして飾るだけでなく、小物入れとしても使用可能です。

もっとも、マトリョーシカも本来は小物入れとしても用いられたもの。実用面では、文具を入れておくのが無難でしょうか。なお、ペンは長さの都合で入りません。

発想次第では、ハンバーガーやお菓子を入れて、こっそり隠しておくことも可能。家族に見つかることなく、密かに確保……なんて使い方もできそうです。

最後に念のため、フリマアプリで転売価格を確認してみたところ……定価2990円に対し、現在は4000〜5000円前後でずらずらと並んでいました。中には8000円近いものも

「転売・再販はご遠慮ください」という公式の忠告もむなしく、仲間にしたはずのモンスターを、あっさり他所へ売り飛ばしてしまった“偽勇者”も少なくない様子です。

とほほ。

（たまちゃん）

