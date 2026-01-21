「期待以上のスタート」「精度ヤバすぎる」昇格争うクラブへ電撃移籍した25歳日本人、デビュー戦での即アシストに反響！ 地元メディアも称賛「加入して24時間で即座にインパクトを残した」

「期待以上のスタート」「精度ヤバすぎる」昇格争うクラブへ電撃移籍した25歳日本人、デビュー戦での即アシストに反響！ 地元メディアも称賛「加入して24時間で即座にインパクトを残した」