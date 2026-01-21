肘が上がった理想の投球フォーム形成へ…廣畑実さん推奨の“ラケットドリル”

野球を始めたばかりの子どもたちに正しい投球フォームを身につけさせるには、どうすればいいのか――。悩む指導者や保護者は少なくないだろう。大阪桐蔭で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で野球指導者として活躍する廣畑実さんは、バドミントンのラケットを使った「投げ方がすぐに良くなる」ドリルを推奨している。

子どもたちによく見られるのが、肘が下がった投げ方。まだ力のない子どもはボールの重みに負け、リリース時に顔より肘が前に出る「肘抜け」などが起きやすい。「肘抜け」は力のロスを生み、肩や肘の怪我に繋がりやすい“NG動作”だ。

廣畑さんが手にしたのはバドミントンのラケット。ボールを投げるように、グリップを利き手の人差し指と中指で挟んで握り、シャトルが飛んできたとイメージしてラケットを振る。「バドミントンの打点は高い。野球で投げる時も全く一緒です。上から羽根（シャトル）が飛んできたと思って叩くんです」と廣畑さんは説明する。

ポイントの1つは利き腕とは逆の腕（右投げなら左腕＝グラブ側の腕）の使い方。飛んでくるとイメージしたシャトルに向けて伸ばし、その地点を目指してラケットを振っていく。もう1つのポイントは、利き腕を体の近くで動かすことだ。そのために推奨しているのが、ラケットのストリング部分もしくは利き手を頭に一度つけてから振る動作。これによって利き腕が外側から回る動きを抑えられる。

まずはグラブ側の腕も目線も上に向けてラケットを振る。次は腕は上、目線は正面で振る。そして、最後は腕も目線も正面に向けて振る。この3段階のドリルをそれぞれ10回程度行いたい。

「すぐに効果が出る選手もいます。違うスポーツから学ぶことも大切です」。指導者らが「肘を上げて投げよう」と呼びかけても、子どもたちが実行に移すのは難しい。しかし、ラケットを使えば自然と肘が上がり、リリースポイントの高いフォームが身につく。投げ方に悩んでいる選手に実践してもらいたいドリルだ。（First-Pitch編集部）