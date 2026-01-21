１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場経験のあるラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。散歩中に不審者に妻を侮辱され、激怒する様子を投稿した。

サングラスをかけた白髪の男性と激しい口論する様子を投稿。ノッコンが「謝れ！」と怒ると、白髪の男性は「お前がこっちみてジロジロみとるからや！。やかましいわ、なんで謝らなあかんのや」と絡み続け、その後、互いの容姿を侮辱しあう展開が続いた。その後、警察が呼ばれ、「嫁のことを『ブス』とか言われたから」と説明していた。

その後、事件の経緯を説明。自転車に乗った男性が一度何かを言い通過した後、戻ってきて絡んできたとし、そこで奥さんを侮辱され、刺青などをみせられるなどの威嚇をされたという。「俺なんかお前にしたか。どんどん腹立ってきて」と振り返り、「嫁に急に暴言吐いて、差別用語吐き出して、そのままいこうとしてたから、それだけは謝れと」と当時の心境を明かした。そして「俺はこいつを絶対許さないです。何を言われてもいい」と、力を込めた。