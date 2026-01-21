556万回以上再生され34万以上の「いいね」を獲得しているのは、2匹の子猫とおばあちゃんがお話している様子。可愛すぎる光景に、視聴者からは「何故か涙が出て来ます」「可愛い過ぎて何回も見てしまいました」などのコメントが集まっています。

【動画：92歳のおばあちゃん→膝の上に乗る『子猫』に話しかけると……「尊すぎて泣く」素敵な光景】

一時的に預かっていた子猫たち

Instagramアカウント「ちー」に投稿されたのは、保護猫の預かりボランティアをしている投稿主さんが一時的に預かっていた子猫の「えみとくん」と「みうとくん」の姿。投稿主さんは、仕事に行っているあいだだけご実家に2匹のお世話をお願いしていたのだといいます。

ご実家には92歳のおばあちゃんもいて、えみとくんとみうとくんにたっぷり愛情をかけてくれていたとのこと。まだ小さい2匹を膝にのせ、話しかけてくれることもあったそうです。えみとくんもみうとくんも、おばあちゃんの目を見てしっかり話を聞いていた様子だったとか。

お返事が聞こえてきそうな光景

あふれんばかりの笑顔を見せるおばあちゃんと、キラキラした大きなおめめで見上げる子猫たち。おばあちゃんが優しい声で「おめめ見えてるの」と話しかけると、まるで「そうだよ」「見えてるよ」と言うようにじっと見つめ返したそうです。

思いが通じ合ったのか、おばあちゃんが話しかけながら頭をなでると、えみとくんとみうとくんはにゅーんと首を伸ばしておばあちゃんのおなかによじのぼってきたそう。おばあちゃんのありがたいお話を、もっと近くで聞こうとしたのかもしれません。

投稿が呼び寄せた奇跡

2匹はミルクや離乳食の時期だけ投稿主さんが預かっていて、その後は別の預かりボランティアさんのもとへ旅立ったそう。そのボランティアさんのもとから里親さんに譲渡されたため、投稿主さんは里親さんの連絡先がわからなかったそうです。

ところが、おばあちゃんと会話する投稿がSNSで広まったことで里親さんの目に留まり、DMが届いたとのこと…！今回の尊い投稿が、投稿主さんと里親さんが結びつけてくれたのだといいます。まさにSNSが起こした奇跡ですね。

おばあちゃんの話を聞く子猫たちを見た視聴者からは、「言葉を覚えようとしてるのかもしれませんね」「すごいしっかり見てて可愛い～～～」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「ちー」では、一緒に暮らしている元保護猫・犬たちの姿や、これまで投稿主さんが預かってきた保護猫たちの姿が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちー」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。