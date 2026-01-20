20歳FW塩貝健人のボルフスブルク移籍が正式発表!! 慶大早期退部から1年半で欧州5大L入り「僕にとって大きな一歩」
ボルフスブルクは20日、NECナイメヘンのFW塩貝健人(20)を獲得したと発表した。契約期間は2030年6月まで。背番号は7番に決まった。
2005年早生まれの塩貝は國學院久我山高、慶應義塾大出身。大学1年時だった2024年1月に横浜F・マリノスへの加入が内定し、同年4月に特別指定選手としてJリーグデビューを飾った後、同年8月には慶大ソッカー部を退部し、横浜FMの内定も辞退してオランダのNECナイメヘンに電撃移籍していた。
オランダでは初年度から出場機会を獲得し、25試合4得点の実績を残すと、今季は途中出場での限られたプレータイムで大ブレイク。半年間で公式戦14試合8ゴールの大活躍を見せ、慶大退部からわずか1年半で欧州五大リーグからのオファーを勝ち取った。
ロサンゼルス五輪世代では同じく今夏フランクフルトに加入したDF小杉啓太に続いてのブンデスリーガ入り。塩貝はクラブを通じて「ボルフスブルクにいられることをとても嬉しく思う。ブンデスリーガへの移籍は僕にとって大きな一歩で、この新しい挑戦をとても楽しみにしている」とし、「自分自身をもっと成長させたいと思っている。チームと共に成功する未来に進むため100%を捧げたい」と意気込みを伝えている。
