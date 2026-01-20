¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»³ËÜÍ³¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¡ÖÄà¤êÂç²ñ¡×³Ú¤·¤à¡¡¡ÖÂç¤¤¤µû¡ªÀ¨¤¤¡ª¡ª¡×
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬2026Ç¯1·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖMVP·¯¤è¤êÁá¤¯µû¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¹õÌÚÅê¼ê¤Ï¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÅê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¹õÌÚÅê¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤â²¬»³¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖËèÇ¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¤ÏMVP·¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄà¤êÂç²ñ7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿ë¤ËMVP·¯¤è¤êÁá¤¯µû¤ò¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÚÅê¼ê¤Ï¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¤òÃåÍÑ¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¤Ä¤±¡¢¹õ¤¤¥À¥¦¥ó¤òÃåÍÑ¡£³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¾Ð´é¤Çµû¤ò»ý¤Ä¹õÌÚÅê¼ê¤Î¸å¤í¤Ç¡¢»³ËÜÅê¼ê¤¬Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Äà¤êÃç´Ö¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤2¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¤µû¡ªÀ¨¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤½¡Á¡Á¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¹õÌÚÅê¼ê¤¬2°Ì»ØÌ¾¤ò¡¢»³ËÜÅê¼ê¤¬4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£¹õÌÚÅê¼ê¤Ï24Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¢25Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¾Éð¤Ë½êÂ°¡£»³ËÜÅê¼ê¤Ï24Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£