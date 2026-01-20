1月19日、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）の街頭インタビュー企画に登場した男性が、Xで話題となった。

ほかの人のインタビューが終わるのを待ち構えていたその男性は、スタッフに対し、毎週『夜ふかし』を見ているとアピール。「ずっと待っていたんですよ。取材が終わるの」と話し始めた。

男性は自身のスマホを見せながら「奥さん、知ってます？」と切り出し、スタッフから「知りません」と言われると、「奥さん、足立梨花っす、旦那っす」と主張。2023年6月に足立と結婚した手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN（ハンドサイン）」のTATSU（タツ）であることを明かした。

「HANDSIGNは2人組のストリートダンスユニットで、ダンスと手話を用いたパフォーマンスを披露しています。2020年に青年版国民栄誉賞とも称される『JCI JAPAN TOYP 2020』でグランプリを獲得。内閣総理大臣奨励賞、NHK会長奨励賞にも輝き、トリプル受賞の快挙を成し遂げました。

実話をもとにした楽曲『僕が君の耳になる』のドラマMVの再生回数は1300万回突破しています。ヒロインを務めたのが、TATSUさんの現在の妻である足立さんです」（芸能担当記者）

念願の番組出演に興奮したのか、ハイテンションなTATSUは「僕、二宮金次郎の末裔なんですけど、“梨花ちゃんも薪も背負って一生歩いて行きます” みたいなことを言ったんです」と持ちネタを披露。

勤勉の象徴とされる二宮金次郎の末裔と主張し、神奈川県二宮町の観光親善大使も務めている。さらにTATSUは「梨花ちゃんが、いろんな番組で俺の悪口ばかり言っているんですよ。それ（二宮家の末裔）をネタにしてね」と愚痴り始めると、「だからもう、ちょっと足立梨花は背負えねえなと思いましたよ。薪だけ背負って歩こうかな」と発言。

無論、スタッフは反応に困り、現場には微妙な空気が流れた。本人は「おっと〜、難しいっすね」と苦笑いしたものの、VTRを見ているスタジオ観覧者も、MCのマツコ・デラックスと村上信五も返す言葉に困った様子だった。

「ドンズべりしていました。噛みながら話すので、内容がよくわからず、テロップで何とか補完できた感じでしたね。知名度的にも妻の足立さんが圧倒的に上ですから、視聴者も “知らない兄ちゃん” が急に足立梨花をディスっているとしか見えない状態。オンエア後、奥さんからのダメ出しは確実でしょうね」（同）

実際、Xでも疑問の声が数多く書き込まれてしまった。

《足立梨花の旦那が正体気づかれずインタビュー受けてた（笑） 足立梨花は可愛いけど、旦那のキャラがヤバくて引く》

《足立梨花の旦那という妄想をしてる男かと思ったら本物》

《足立梨花の印象が悪くなるだけの旦那さんでしたね》

現状、TATSUおよび愚痴られた当人の足立から、特にSNSのコメントはない様子。

「夫の出演については、事前に足立さん側にも確認を取っているでしょうが、細かい発言内容までは把握していないかもしれません。コメント力のある女優さんですから、この件もしっかりとネタにするのでは」（同）

足立の本音は “私が夫を背負います” だったりして。