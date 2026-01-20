23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第2話が1月20日に放送される。

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、1月20日放送回のネタバレを含みます。

第２話あらすじ

飛奈淳一（竹内涼真）が捜査を担当するスーパー店長殺人事件で、由々しき事態が発生した。

行方不明の凶器はあろうことか、23年前の現金輸送車強盗事件で殉職した巡査長・清原和雄（弓削智久）の拳銃だと判明。



しかも、それは淳一が23年前、仲が良かった同級生――今回の事件の容疑者として浮上した初恋の相手・岩本万季子（井上真央）、和雄の息子・清原圭介（瀬戸康史）、今回殺された店長の弟・佐久間直人（渡辺大知）とともに密かに持ち去り、埋めたはずの拳銃だった！

報告を受け、人知れず激しく動揺する淳一。

万季子が嘘を…

一方、彼とバディを組む南良理香子（江口のりこ）は、万季子が事件前日にスーパーを訪れた目的について嘘をついていると直感し、店内の防犯カメラ映像や通話記録を確認。

やがて万季子に加え、ある意外な人物に対しても疑惑の念を抱き始め…。

時を同じくして、複雑な思いに駆られながらも事件の真相を追い続ける淳一。

同級生3人にあの日拳銃を封印したタイムカプセルを掘り起こし、開けようと持ちかけるのだが…!?