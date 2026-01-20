BリーグU18選抜チームのメンバー発表…2月に国際大会へ出場

1月20日、Bリーグは「インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026」のBリーグU18選抜チームのメンバーを発表した。

同大会は、海外チームとの対戦を通じて、U18世代の選手に世界基準の経験を提供し、将来の日本バスケットボール界を担う人材育成を目指して2024年からスタートしたBリーグが主催するU18世代の国際大会。今年は2月10日から15日まで国立代々木競技場第二体育館で開催される。

BリーグU18チームは名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18、レバンガ北海道U18、サンロッカーズ渋谷U18、大阪エヴェッサU18の4チームが参加。日本の高校チームは八王子学園八王子高校、そして海外の強豪チームであるビクトリア州選抜U18（オーストラリア）とALBA Berlin U18（ドイツ）が参加する。さらに今回メンバーが発表されたBリーグU18選抜チームの合計8チームで競い合う。

BリーグU18選抜チームに選出されたのは、ユース育成特別枠でBリーグのトップチームに参加している、阿部真冴橙や丹野路和（ともに仙台89ERS）、深水虎太郎（千葉ジェッツ）らが名を連ねた。

今回発表されたBリーグU18選抜チームのメンバーは以下の通り。

■BリーグU18選抜チーム



※名前／ポジション／身長／学年／所属チーム



1：阿部真冴橙／PG／180センチ／高3／仙台89ERS U18



2：丹野路和／SG／176センチ／高3／仙台89ERS U18



3：小松亮太／PF／188センチ／高2／秋田ノーザンハピネッツU18



4：深水虎太郎／PF／187センチ／高2／千葉ジェッツU18



5：高橋秀成／PG／175センチ／高1／U18川崎ブレイブサンダース



6：江原行佐／PF／192センチ／高2／横浜ビー・コルセアーズU18



7：エルマスリ・アダム／C／203センチ／高1／横浜ビー・コルセアーズU18



8：三上寛太／SF／188センチ／高1／シーホース三河U18



9：梶原悠真／SG／180センチ／高3／滋賀レイクスU18



10：プラット聖也／PF／191センチ／高1／長崎ヴェルカU18



11：加賀谷ジェームス洸太朗／SF／183センチ／高1／鹿児島レブナイズU18



12：宮里俊佑／PG／180センチ／高1／琉球ゴールデンキングスU18

ヘッドコーチ：高島一貴／シーホース三河U18



アシスタントコーチ：鈴木龍雄／佐賀バルーナーズU18



トレーナー：南那菜／仙台89ERS U18







