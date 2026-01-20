KDDIは、3月2日～5日にスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連展示会「MWC26 Barcelona」に出展する。展示場所はFira Gran ViaのHall4 4E20。

展示イメージ

展示コンセプト

KDDIの展示テーマは「Life Transformation ～Enhancing the power to connect～」。コンセプトには「GATEWAY TO TOMORROW'S LIFE」が掲げられ、身近な生活の場である「街角」を舞台に、通信とAIで生活が変化する様子を表現する。

AI / Network Infrastructureゾーンでは、1月下旬に稼働予定の大阪堺データセンターを含むグローバルなデータセンター戦略を紹介する。あわせて、AIを用いた迅速な障害復旧のデモンストレーションなども行う。

Smart Cityゾーンでは、街の設備や人流データとauのデータを統合・分析し、パーソナライズされたサービスを提供する取り組みを展示する。具体的には、趣味嗜好に応じたクーポンの提供や来街者の満足度分析といった「ハイパー・パーソナル体験」の事例を紹介する。

また、Googleの生成AI「Gemini」を活用した商品企画支援ツールや、ヒューマノイド（フィジカルAI）による接客、専門家と対話できるリモート接客ツールなどをRetail Intelligenceゾーンで披露する。

加えて、自動運転車の展示や遠隔監視のデモンストレーションを実施する。スマートフォンからドローン・IoTへの「衛星との直接通信」の展開や、ドローンポート「Skydio Dock for X10」の活用事例も紹介予定。スペインの会場から日本にあるドローンポートを遠隔運航するライブデモを実施する。

Global Businessゾーンでは、日本での知見を各国の市場特性に適応させた、電気通信事業者向けソリューションを紹介する。

KDDIブース講演

展示ブース内の講演スペースでは、3月2日～4日にかけてプレゼンテーションが実施される。AIインフラ、フィジカルAI、スマートシティ、Google Cloudとの提携などがテーマとなるほか、3月3日にはスタートアップ企業によるピッチイベントも開催される。