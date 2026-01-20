フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs インディアナ・ペイサーズ

日付：2026年1月20日（火）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 104 インディアナ・ペイサーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対インディアナ・ペイサーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし33-30で終了する。

第2クォーターはインディアナ・ペイサーズが逆転し50-55で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し82-81で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び113-104で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-20 11:45:08 更新