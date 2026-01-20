【NBA試合速報】2026年1月20日（火） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs インディアナ・ペイサーズ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs インディアナ・ペイサーズ
日付：2026年1月20日（火）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 113 - 104 インディアナ・ペイサーズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対インディアナ・ペイサーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし33-30で終了する。
第2クォーターはインディアナ・ペイサーズが逆転し50-55で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し82-81で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び113-104で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
