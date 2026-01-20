ブルドックソース 家庭用ソース拡充 3シリーズから5品

ブルドックソースは家庭用ソースの新商品を2月6日から全国で発売。有機認証工場で作られた有機食品「オーガニックソース」、刺激的な味わいの「ストロングソース」2品、世界のスパイシー料理をかけるだけで手軽に楽しめる「ワールドスパイシーソース」2品の計5品を投入する。

「オーガニックソース」（200㎖）は素材の旨みを詰め込み、やさしい味わいに仕立てたソース。有機野菜・果実をふんだんに使用し、有機米酢と有機りんご酢をブレンドした。

アースカラーを基調としたパッケージで、オーガニック商品の持つナチュラル感とこだわり感を最大限に表現した。税別希望小売価格450円。

「ストロングソース」は刺激的な味わいとインパクトのあるパッケージで食のエンターテインメント性を訴求したシリーズ。今までソースを使用していなかった人にもソースの新しい楽しみ方を提供する。揚げ物にはもちろん、カレーや焼そばへの追いがけにも使える。

「鬼辛」（200㎖）は旨みを感じつつ、うなるような辛さを楽しめる。「ブルドック中濃ソース」の100倍以上のカプサイシン量を含む。「鬼にんにく」（同）は突き抜けたにんにくの旨みと香りを楽しめる。おろしにんにくと焙煎にんにくをダブルで使用する。2品ともに同340円。

「ワールドスパイシーソース」はかけるだけで簡単に海外のスパイシーな人気料理の味わいを楽しめるシリーズ。

「麻辣たれ」（240g）は「麻辣」の味わいを手軽に楽しめる。花椒と赤唐辛子が効いた刺激的なシビれる辛さに、にんにくと韓国産コチュジャンのコク深い旨みを加え、あと引く味わいに仕上げた。フライドチキン、唐揚げ、ラーメンにおすすめ。同320円。

「ジャークソース」（235g）はジャマイカのソウルフード「ジャークチキン」の味わいをかけるだけで楽しめる。オールスパイスやタイムをはじめとするスパイスやハーブが効いたピリッとした辛みと爽やかさがクセになる味わい。ライムの爽やかな酸味や炭火焼のような香ばしさを加え、食欲そそる味わいに仕上げた。グリルチキン、ナゲット、ウインナーにおすすめ。同320円。