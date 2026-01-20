プレミアリーグ 25/26の第22節 ブライトンとボーンマスの試合が、1月20日05:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ブラジャン・グルーダ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。ボーンマスのマーカス・タベルニエ（MF）がPKを決めてボーンマスが先制。

ここで前半が終了。0-1とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

66分、ブライトンは同時に3人を交代。ジャック・ヒンシュルウッド（MF）、ブラジャン・グルーダ（MF）、ディエゴ・ゴメス（MF）に代わりカルロス・バレバ（MF）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）がピッチに入る。

71分、ボーンマスは同時に2人を交代。マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）に代わりアダム・スミス（DF）、ライアン・クリスティー（FW）がピッチに入る。なお、マーカス・タベルニエ（MF）は負傷による交代とみられる。

77分、ブライトンが選手交代を行う。ダニー・ウェルベック（FW）からチャランポス・コストウラス（FW）に交代した。

79分、ボーンマスが選手交代を行う。アミン・アドリ（FW）に代わりバフォデ・ディアカイト（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

89分、ブライトンが選手交代を行う。フェルディ・カディオグル（DF）からオリビエ・ボスカリ（DF）に交代した。

後半終了間際の90+1分ブライトンが同点に追いつく。ヤンポール・ファンヘッケ（DF）のアシストからチャランポス・コストウラス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もボーンマスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。

2026-01-20 07:10:10 更新