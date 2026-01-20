岩手県競馬組合は1月19日、2025年度岩手競馬年度代表馬等選考委員会が行われ、各部門の表彰馬および年度代表馬が発表された。

2025年度の岩手競馬年度代表馬および4歳以上最優秀馬に、サクラトップキッドが選出された。今季は桐花賞、北上川大賞典を制するなど重賞2勝を挙げ、グレードレースや他地区との交流競走でも安定した成績を残した点が高く評価された。

各部門の表彰馬は、2歳最優秀馬および最優秀牝馬にセイクリスティーナ、3歳最優秀馬にリケアカプチーノ、最優秀ターフホースにシャイニーロック、最優秀短距離馬にウラヤがそれぞれ選ばれている。いずれも2025年度シーズンを通じて好成績を挙げ、岩手競馬を盛り上げた馬たちとなった。

●各部門表彰馬

年度代表馬：サクラトップキッド

2歳最優秀馬：セイクリスティーナ

3歳最優秀馬：リケアカプチーノ

4歳以上最優秀馬：サクラトップキッド

最優秀牝馬：セイクリスティーナ

最優秀ターフホース：シャイニーロック

最優秀短距離馬：ウラヤ

【水沢・桐花賞】岩手の冬を締めくくる一戦…サクラトップキッドが力でねじ伏せる

最優秀勝利回数騎手は221勝で山本聡哉騎手

なお、岩手競馬で顕著な活躍をした厩舎関係者を顕彰する「2025年度岩手競馬厩舎関係者等表彰」の受賞者もあわせて発表された。最優秀勝利回数調教師には今季通算91勝で千葉幸喜調教師が、最優秀勝利回数騎手には221勝で山本聡哉騎手となった。

●調教師

最優秀勝利回数：千葉幸喜

最優秀賞金収得：菅原勲

最優秀勝率：千葉幸喜

●騎手

最優秀勝利回数：山本聡哉

最優秀賞金収得：山本聡哉

最優秀勝率：山本聡哉

ベストフェアプレイ賞：山本政聡

通算勝利2000勝：山本政聡

通算勝利2000勝：高松亮

●調教師補佐・厩務員

最優秀勝利回数：佐々木豪

特別功労在籍30年：菊池光雄

特別功労在籍40年：及川卓也、佐藤春仁、吉田直光

百戦馬：

スカイルーク

サンドフィッシュ

タイセイナトゥーラ

カッチャオ

ブラザーサン

バイオレットモーヴ

エクスポーネント

●馬事文化賞

・新しい形の支援団体「東京チャグチャグ馬コ」の活動

・就労支援施設スタディアの馬耕による米作り スタディア代表・鈴木学氏