●寒い時期に嬉しいホットチョコ＆ミルクフォーマーの魅力をご紹介します。

昨年11月に発売されたレコルトの「ホットチョコ＆ミルクフォーマー」は、作るのに意外と手間のかかるホットチョコやミルクフォームなどのホットドリンクを、誰でも簡単に、そして上質に仕上げられる一台。

カフェのようなきめ細かいミルクフォームができる

ホットチョコ、ホットミルク、ホットティー、ホットミルクティー、ホットミルクフォームの計5種類のホットメニューと、冷たいコールドミルクフォームの計6種類を作ることができます。

本体側面のMENUボタンで目的のメニューを選択してSTARTボタンを押すだけと操作はシンプル

広口のストレーナー（こし器）は茶葉を入れやすく、旨味をしっかりと抽出する粗目のメッシュ。また牛乳を泡立てるフローサーはマグネット式のシンプルな構造。機械部分の本体以外は全て丸洗いOKとお手入れも簡単です。

本体以外は丸洗い可能

機能性を感じさせるスタイリッシュなデザインも魅力の一つ。本体カラーはナチュラルブラックとクリームホワイトの2色から選べます。

●DATA

レコルト「ホットチョコ＆ミルクウォーマー」

希望小売価格：9,900円（税込）

サイズ（約）：幅16.3cm×奥行10.8cm×高さ22.7cm

重さ：約910g

ガラスカップ容量：約500ml（MAXライン）