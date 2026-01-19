“白飯好き”キンプリ永瀬廉「この体型の割にはよく食べる方で、1人で2合食べます」

King & Prince・永瀬廉（26歳）が、1月18日に放送されたバラエティ番組「バナナマンのせっかくグルメ！！」（TBS系）に出演。白飯が好きで「この体型の割にはよく食べる方で、1人で2合食べます」と語った。



日曜劇場「リブート」に出演している鈴木亮平とKing & Prince・永瀬廉が、群馬・高崎でのロケを実施。鈴木は6回目の出演で、俳優としては最多出演とのことで「準レギュラー！まかせてください」と語る。



一方、初出演となる永瀬は、食べるのが「めちゃめちゃ好き」で、「白飯がめちゃめちゃ、1番好きで、この体型の割にはよく食べる方で、1人で2合食べます」と話し、鈴木も「いくねえ」と驚いた。