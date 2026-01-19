LiSA、水着姿で鍛え上げた肉体美にファン驚愕「僧帽筋と三角筋すげぇ」
冷たいものと冷えること我慢してたから、一回ぜんぶ解放した🍦🍧🧊🏊♂️— LiSA (@LiSA_OLiVE) January 18, 2026
無事駆け抜けられて本当によかったーー！
駆け抜けられるように支えてくれた母と☻！今年還暦だって！びっくり！いつまでも元気で過ごせますように。🏝️
母ももう1について5してます！笑 🍓💨 pic.twitter.com/roPOuCmdcb
歌手のLiSAが18日、自身のX（旧Twitter）を更新した。全国ツアーを終え、母親とのバカンスを楽しむ様子を報告し、その際に公開した写真がファンの間で大きな反響を呼んでいる。
LiSAは、先日まで開催していた全国ツアーを無事に終えたことを報告。ツアー期間中はコンディション維持のため「冷たいものと冷えること我慢してた」と明かし、ご褒美として「一回ぜんぶ解放した」と、アイスやかき氷、プールなどを満喫する様子を伝えた。
また、この休暇はツアーを支えてくれた母親と過ごしているとのこと。「駆け抜けられるように支えてくれた母と！」と感謝をつづり、「今年還暦だって！びっくり！いつまでも元気で過ごせますように」と母親への想いを記した。投稿された写真では、プールサイドでリラックスするLiSAの姿が写っており、水着から覗く見事に鍛え上げられた肩周りの筋肉が際立っている。
この投稿に対し、ファンからは「ツアー完走ありがとうしかない」「リフレッシュ出来てよかったね」「うんうん！解放しちゃおう！」といった労いや安堵の声が殺到。また、写真で披露されたLiSAの鍛え抜かれた肉体には「僧帽筋と三角筋すげぇ〰️」など、驚きと称賛のコメントが多数寄せられている。